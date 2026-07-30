Přeskočit na obsah
Benative
30. 7. Bořivoj
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Epidemie eboly v Kongu si vyžádala už přes 1500 obětí. Nakažených je přes 3400

ČTK

Epidemie eboly na východě Konga si vyžádala už více než 1500 obětí na životech. Podle údajů, které ve čtvrtek zveřejnily konžské úřady, zemřelo od začátku současné epidemie nejméně 1521 lidí. Počet potvrzených případů dosáhl 3442, informovala agentura AP.

Aid agencies intensify efforts to contain Ebola outbreak in Mongbwalu, DR Congo
Současná vlna nákazy se liší od většiny předchozích epidemií tím, že ji způsobuje virus typu Bundibugyo, proti němuž nejsou schváleny vakcíny ani léčba. (Ilustrační foto)Foto: REUTERS – Gradel Muyisa Mumbere
Reklama

Počet obětí neustále roste a podle odborníků to ukazuje, že šíření nákazy je stále rychlejší než zásahy zdravotníků. Epidemie byla nahlášena 15. května a podle úřadů jde o nejrychleji sílící epidemii eboly, jaká byla dosud zaznamenána.

Současná vlna nákazy se liší od většiny předchozích epidemií tím, že ji způsobuje virus typu Bundibugyo, proti němuž nejsou schváleny vakcíny ani léčba. Pro zdravotníky, kteří se snaží omezit šíření nákazy, to představuje náročný úkol.

Související

Epidemie už podle počtu obětí překonala nejhorší dosavadní šíření eboly v západní Africe z let 2014 až 2016. Tehdy zemřelo více než 11 tisíc lidí z přibližně 28 tisíc nakažených, přičemž hranici 1000 obětí dosáhla až zhruba po osmi měsících. Současná epidemie této hranice dosáhla už po dvou měsících od prvního nahlášení.

Ebola je vzácné, ale vysoce nakažlivé onemocnění, které se přenáší tělními tekutinami, například krví, zvratky nebo spermatem. Průběh nemoci může být velmi vážný a často končí smrtí.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: „V noci přišli lidé a zapálili stany pro pacienty.“ Šíření eboly v Africe přerůstá lékařům přes hlavu.

"V noci přišli lidé a zapálili stany pro pacienty." Šíření eboly v Africe přerůstá lékařům přes hlavu, zatímco čelí útokům popíračů, kteří nemoc považují za hoax, na kterém nemocnice a neziskové organizace profitují. | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Česko potřebuje zhruba jednu gigawatthodinu kompenzační energie. Pokud někdo postaví jednu baterii o této kapacitě, trh ovládne a může ho do určité míry manipulovat, říká Eduard Michna.
Česko potřebuje zhruba jednu gigawatthodinu kompenzační energie. Pokud někdo postaví jednu baterii o této kapacitě, trh ovládne a může ho do určité míry manipulovat, říká Eduard Michna.
Česko potřebuje zhruba jednu gigawatthodinu kompenzační energie. Pokud někdo postaví jednu baterii o této kapacitě, trh ovládne a může ho do určité míry manipulovat, říká Eduard Michna.
BeNative – partnerský obsah

Poptávka po bateriových úložištích roste, říká Eduard Michna z PV Service Plus

Česko bylo v oblasti akumulace a agregace dlouhé roky pozadu za Evropou. Po solárním boomu kolem roku 2010 se výstavba obnovitelných zdrojů prakticky zastavila a s ní i rozvoj bateriových úložišť. Dnes se situace mění a bateriová úložiště se stávají dalším logickým krokem energetické transformace.

Brno, ilustrační foto
Brno, ilustrační foto
Brno, ilustrační foto

Vědci během červnových veder v Brně naměřili pociťovanou teplotu nad 50 stupňů

V den, kdy maximální odpolední teploty přesáhly v Brně 38 stupňů Celsia a vrcholila červnová vlna veder, naměřili vědci v brněnských ulicích pociťovanou teplotu - jež se určuje jinak než pocitová - i přes 50 stupňů. ČTK to řekl jeden z autorů měření Daniel Kopkáně z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe.

Reklama
Ruský strategický bombardér Tu-95MS vyzbrojený střelami s plochou dráhou letu Ch-101.
Ruský strategický bombardér Tu-95MS vyzbrojený střelami s plochou dráhou letu Ch-101.
Ruský strategický bombardér Tu-95MS vyzbrojený střelami s plochou dráhou letu Ch-101.

Odpal hluboko z Ruska, nízký let. V Polsku dopadla Putinova chlouba, střela Ch-101

Objekt, který ve čtvrtek nad ránem dopadl na východ Polska, byl podle premiéra Donalda Tuska s největší pravděpodobností ruskou střelou Ch-101. Jde o jednu z nejmodernějších řízených střel dlouhého doletu, které Moskva pravidelně používá při útocích na Ukrajinu. Jaké jsou její schopnosti a proč představuje významnou hrozbu?

Reklama
Reklama
Reklama