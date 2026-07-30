Epidemie eboly v Kongu si vyžádala už přes 1500 obětí. Nakažených je přes 3400

Epidemie eboly na východě Konga si vyžádala už více než 1500 obětí na životech. Podle údajů, které ve čtvrtek zveřejnily konžské úřady, zemřelo od začátku současné epidemie nejméně 1521 lidí. Počet potvrzených případů dosáhl 3442, informovala agentura AP.
Počet obětí neustále roste a podle odborníků to ukazuje, že šíření nákazy je stále rychlejší než zásahy zdravotníků. Epidemie byla nahlášena 15. května a podle úřadů jde o nejrychleji sílící epidemii eboly, jaká byla dosud zaznamenána.
Současná vlna nákazy se liší od většiny předchozích epidemií tím, že ji způsobuje virus typu Bundibugyo, proti němuž nejsou schváleny vakcíny ani léčba. Pro zdravotníky, kteří se snaží omezit šíření nákazy, to představuje náročný úkol.
Epidemie už podle počtu obětí překonala nejhorší dosavadní šíření eboly v západní Africe z let 2014 až 2016. Tehdy zemřelo více než 11 tisíc lidí z přibližně 28 tisíc nakažených, přičemž hranici 1000 obětí dosáhla až zhruba po osmi měsících. Současná epidemie této hranice dosáhla už po dvou měsících od prvního nahlášení.
Ebola je vzácné, ale vysoce nakažlivé onemocnění, které se přenáší tělními tekutinami, například krví, zvratky nebo spermatem. Průběh nemoci může být velmi vážný a často končí smrtí.
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