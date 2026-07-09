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Zahraničí

Epidemie eboly v Kongu se zhoršuje, obětí je už nejméně 600

ČTK

Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 1759, nemoci dosud podlehlo nejméně 600 lidí. Za předchozí den přibylo 51 infikovaných a 20 zemřelých. S odvoláním na konžské úřady o tom ve čtvrtek informovala agentura Reuters.

FILE PHOTO: WHO chief rallies community in Congo's Ebola response, calls for more funding
Zdravotníci v Evangelickém zdravotnickém centru v Bunii v provincii Ituri na východě Demokratické republiky Kongo. Zařízení patří mezi hlavní centra zapojená do reakce na nové ohnisko eboly způsobené kmenem viru Bundibugyo, 31. května 2026. Foto: Reuters – Gradel Muyisa Mumbere
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Od minulého čtvrtka se lidé mohou nechat přihlásit ke klinickým testům, které se týkají dvou nových možných léčebných metod eboly. V současné době neexistují žádné schválené vakcíny ani léčebné postupy proti této vysoce nakažlivé variantě viru způsobujícího ebolu.

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Nejnovější, už sedmnáctou epidemii eboly v Kongu způsobila varianta viru Bundibugyo. Ebola se projevuje nejdříve příznaky podobnými chřipce a postupně krvácením do stolice, vnitřním krvácením a selháváním orgánů. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) i WHO považují riziko šíření nákazy mimo zasažené oblasti za nízké.

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