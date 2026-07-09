Epidemie eboly v Kongu se zhoršuje, obětí je už nejméně 600

Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 1759, nemoci dosud podlehlo nejméně 600 lidí. Za předchozí den přibylo 51 infikovaných a 20 zemřelých. S odvoláním na konžské úřady o tom ve čtvrtek informovala agentura Reuters.
Od minulého čtvrtka se lidé mohou nechat přihlásit ke klinickým testům, které se týkají dvou nových možných léčebných metod eboly. V současné době neexistují žádné schválené vakcíny ani léčebné postupy proti této vysoce nakažlivé variantě viru způsobujícího ebolu.
Nejnovější, už sedmnáctou epidemii eboly v Kongu způsobila varianta viru Bundibugyo. Ebola se projevuje nejdříve příznaky podobnými chřipce a postupně krvácením do stolice, vnitřním krvácením a selháváním orgánů. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) i WHO považují riziko šíření nákazy mimo zasažené oblasti za nízké.
Bouře Maysak, která zasáhla jižní Čínu, si podle nové bilance vyžádala 39 obětí
Téměř čtyři desítky mrtvých si podle nové bilance vyžádala tropická bouře Maysak, která tento týden zasáhla jižní oblasti Číny. Většina obětí je spojená s protrženou přehradou ve městě Nan-ning v oblasti Kuang-si, kde zahynulo nejméně 26 lidí, informoval ve čtvrtek zástupce starosty města Ting Wej, kterého citovala agentura AP.
Český horolezec zahynul ve Švýcarsku na hoře Lyskamm
Čtyřiatřicetiletý český horolezec zahynul v úterý ráno ve Švýcarsku na hoře Lyskamm. Při výstupu jej zasáhl kámen, informovala policie v kantonu Valais (Wallis).
ŽIVĚ Nynější a následující týden bude teplo, zbytek měsíce by mohl být chladnější
Během týdne budou teploty nejčastěji mezi 20 a 30 stupni, srážek ubyde od středy. Víkendová obloha bude převážně jasná, teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku a přeháňky budou jen ojedinělé. Ochladit by se mohlo ve druhé polovině července. Vyplývá to z předpovědi a měsíčního výhledu počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Západní Evropa zažila nejteplejší červen v historii měření
Letošní červen byl nejteplejším červnem zaznamenaným v západní Evropě a druhým nejteplejším globálně. Ve čtvrtek to uvedla meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Teploty se podle ní šplhaly k rekordním hodnotám, k čemuž přispívaly nejvyšší teploty mořské hladiny naměřené v tomto ročním období. Evropu v červnu zasáhla vlna veder, která na řadě míst přinesla absolutní teplotní rekordy.
Vodní nákladní doprava v prvním čtvrtletí klesla, ovlivnila ji špatná splavnost
Čeští rejdaři přepravili v prvním čtvrtletí letošního roku po vnitrozemských vodních cestách 116 tisíc tun nákladu, meziročně o 61 100 tun méně. V loňském roce objem přepraveného nákladu meziročně klesl téměř o čtvrtinu.