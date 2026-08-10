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Zahraničí

Epidemie eboly v Kongu měsíce unikala pozornosti, vypukla už v únoru

ČTK

Epidemie eboly, která byla oficiálně vyhlášena 15. května, vypukla v Kongu již v únoru, uvedla v pondělí podle agentury AP Světová zdravotnická organizace (WHO). Počet potvrzených případů nákazy této nejrychleji se šířící eboly v historii dosáhl v Kongu podle nejnovějších vládních údajů 4 200, včetně více než 1 900 obětí.

FILE PHOTO: WHO chief rallies community in Congo's Ebola response, calls for more funding
Zdravotníci si oblékají osobní ochranné prostředky v jednom ze zařízení v první linii boje proti epidemii eboly.Foto: Reuters – Gradel Muyisa Mumbere
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„Snažíme se virus dohnat, ale je před námi,“ řekl na tiskové konferenci ředitel WHO pro Afriku Mohamed Yakub Janabi. Dodal, že sledování případů naznačuje, kdy epidemie začala, a uvedl, že některé případy byly zpočátku mylně přisuzovány malárii a tyfu.

Epidemie vyhlášená 15. května se liší od většiny předchozích případů eboly, protože pro vzácný virus Bundibugyo, který ji způsobuje, neexistují žádné schválené vakcíny ani léčba.

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Epidemie se dále šíří a to v mimořádně náročných podmínkách, upozorňuje AP. V Kongu pracovníci pravidelně stávkují kvůli nevyplaceným mzdám, v oblasti nadále působí ozbrojené povstalecké skupiny, obyvatelé jsou traumatizovaní a zemí se také šíří vlna dezinformací o tom, že ebola neexistuje.

Zdravotnické týmy cestují po odlehlých, nezpevněných silnicích a hlásí nedostatek ochranných pomůcek, zatímco obrovská populace vysídlených osob se potýká s problémem najít spolehlivé zdroje vody na mytí rukou.

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Ebola je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které způsobuje horečku, zvracení, průjmy, poškození orgánů a vnitřní krvácení. Epidemie se rozšířila z provincie Ituri do Severního Kivu, Jižního Kivu, Horní Uele a Tshopo a zasáhla i sousední Ugandu.

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