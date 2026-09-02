Epidemie eboly v Kongu je mimo kontrolu, vyžádala si už přes 3000 obětí

Epidemie eboly si v Kongu vyžádala přes 3000 obětí. Tamní úřady evidují 3007 mrtvých, napsala agentura DPA. Počet nakažených na konci srpna přesáhl hranici 6000 lidí, aktuálně Kongo hlásí 6186 potvrzených případů nákazy.
Smrtnost se tak přibližuje 50 procentům, což znamená, že tomuto virovému onemocnění podlehne takřka každý druhý nakažený. DPA poznamenala, že velký podíl obětí tvoří malé děti.
Epidemie, vyhlášená 15. května, je podle vládních údajů druhým nejsmrtelnějším šířením eboly v historii. Světová zdravotnická organizace (WHO) v uplynulých dnech uvedla, že epidemie zůstává mimo kontrolu a směřuje k překonání epidemie eboly v západní Africe z let 2014 až 2016, která si vyžádala více než 11 000 obětí.
Nynější epidemii způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Nedávno však Kongo obdrželo tisíce dávek vakcíny Ervebo a začalo s očkováním. Vakcína však byla vyvinuta pro jinou variantu nemoci a není zatím zřejmé, zda bude účinná. Jistou míru ochrany nicméně odborníci předpokládají.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.
Mohlo by vás také zajímat: Smrtící zemětřesení udeřilo uprostřed operace. Nemocnice zveřejnila záběry s překvapivým koncem
Lavrov si znovu stěžuje na Západ. NATO podle něj chce otevřít „novou frontu“
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se vyjádřil k vývoji v arktické oblasti a na ruském Dálném severu. Podle něj v regionu roste riziko konfrontace, které může mít „katastrofální následky“. Za podněcovatele tohoto napětí označuje západní země, a hlavně Severoatlantickou alianci, která na oblast klade zvýšený důraz především poté, co Rusko spustilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.
V Augsburgu u nádraží vybuchl neznámý předmět, několik lidí bylo zraněno
Dva lidé ve středu brzy ráno utrpěli lehká zranění při výbuchu neznámého předmětu v pasáži nedaleko hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburgu. Policie následně na nádraží objevila další neznámý předmět. Nádraží, kde byl dosud omezený provoz, je nyní kvůli nálezu zcela uzavřené, napsala agentura DPA.
ŽIVĚ Po měsíci klidu se boje znovu rozhořely. Americké útoky si vyžádaly více než 10 obětí
Při poslední úterní vlně amerických útoků na Írán zemřelo 11 lidí, informovala dnes ráno agentura IRNA. Írán v noci na středu pokračoval v odvetných útocích na americké základny v arabském regionu. Írán ve středu v odvetných útocích zasáhl Kuvajt, Bahrajn, Jordánsko a Irák. Zatím nebyly hlášeny žádné oběti ani škody.
ŽIVĚ Rusko zaútočilo na Oděsu, poškodilo infrastrukturu přístavního města
Ruské útoky v ukrajinské Oděse poškodily infrastrukturu a obytné budovy a zranily osm lidí, uvedl ve středu podle agentury Reuters náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak. Mezi poškozenými objekty ve městě, které je zároveň největším ukrajinským námořním přístavem, byly podle něj i 24patrový bytový dům a řada automobilů.
Slivovice nalačno nepomůže. Přední infektolog boří mýty o infekcích, očkování i antibiotikách
Děsíme se exotických nákaz, ale proti klíšťatům, v nichž držíme evropský rekord, se neočkujeme. A na dovolené spoléháme na panáka slivovice, který má v žaludku vypálit všechny bakterie. Přednosta motolské infekční kliniky Milan Trojánek ale boří zažité mýty. Vysvětluje, proč ranní pálenka trávení spíš ublíží, jak selhávají nejsilnější antibiotika a proč černý kašel čeká téměř každého z nás.