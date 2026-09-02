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Zahraničí

Epidemie eboly v Kongu je mimo kontrolu, vyžádala si už přes 3000 obětí

ČTK
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Epidemie eboly si v Kongu vyžádala přes 3000 obětí. Tamní úřady evidují 3007 mrtvých, napsala agentura DPA. Počet nakažených na konci srpna přesáhl hranici 6000 lidí, aktuálně Kongo hlásí 6186 potvrzených případů nákazy.

FILE PHOTO: A day in the life of Congo's overstretched Ebola surveillance teams
Záběr z dronu zachycující pracovníky na hřbitově Ceca-20 v Mungwalu (provincie Ituri, Demokratická republika Kongo) dne 14. července 2026Foto: REUTERS – Gradel Muyisa Mumbere
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Smrtnost se tak přibližuje 50 procentům, což znamená, že tomuto virovému onemocnění podlehne takřka každý druhý nakažený. DPA poznamenala, že velký podíl obětí tvoří malé děti.

Epidemie, vyhlášená 15. května, je podle vládních údajů druhým nejsmrtelnějším šířením eboly v historii. Světová zdravotnická organizace (WHO) v uplynulých dnech uvedla, že epidemie zůstává mimo kontrolu a směřuje k překonání epidemie eboly v západní Africe z let 2014 až 2016, která si vyžádala více než 11 000 obětí.

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Nynější epidemii způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Nedávno však Kongo obdrželo tisíce dávek vakcíny Ervebo a začalo s očkováním. Vakcína však byla vyvinuta pro jinou variantu nemoci a není zatím zřejmé, zda bude účinná. Jistou míru ochrany nicméně odborníci předpokládají.

Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.

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