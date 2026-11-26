Počet potvrzených případů eboly v Kongu překročil 12.000, uvedly ve čtvrtek podle Reuters konžské úřady. Druhé nejrozsáhlejší epidemii tohoto viru v historii, kterou se zatím nepodařilo dostat pod kontrolu, podlehlo již 5904 lidí.
Celkový počet nakažených dosáhl 12 021. Epidemie se zatím šíří nekontrolovaně, neboť pouze 15 procent nových případů pochází z kontaktů, o nichž zdravotnické úřady vědí, vyplývá podle Reuters z dřívějších listopadových údajů afrického střediska pro kontrolu nemocí.
Současnou epidemii způsobuje virus kmene Bundibugyo, proti němuž nejsou k dispozici schválené léky ani vakcíny. Virus se podle Reuters rozšířil do osmi z 26 konžských provincií. Mnoho lidí podle dostupných údajů zemřelo mimo zdravotnická zařízení. K rychlejšímu šíření nákazy než při předchozích epidemiích přispělo pozdní odhalení případů, ozbrojený konflikt a přetížený zdravotnický systém.
Letošní epidemie je druhou nejrozsáhlejší v historii. Překonala ji pouze epidemie v západní Africe z let 2014 až 2016, při níž se v Guineji, Libérii a Sieře Leone nakazilo více než 28 600 lidí a přes 11 tisíc z nich zemřelo.
Koncem října se Nigérie stala čtvrtou africkou zemí, která ohlásila případ eboly. Nákaza se tak rozšířila také do západní Afriky. Případy zaznamenaly rovněž východoafrické státy Keňa a Uganda.
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