Epidemie eboly si v Kongu vyžádala už bezmála 1500 obětí

Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 1155, uvedly ve čtvrtek tamní úřady s tím, že 304 lidí na nemoc zemřelo. Napsala to agentura Reuters. Kongo vyhlásilo epidemii eboly před šesti týdny, nejspíše ale se zpožděním.
Množství potvrzených případů a obětí platí ke středě, jak vyplývá ze situační zprávy, která za uplynulých 24 hodin zaznamenala 37 nových případů a pět nových úmrtí. Dokument také uvádí, že díky intenzivnějšímu epidemiologickému a biologickému dohledu bylo možné případy odhalit dříve a že v mezitýdenním srovnání pokračuje nárůst šíření nákazy v komunitách.
Epidemie zasáhla provincii Ituri na severovýchodě Konga, kde se vyskytuje více než 90 procent případů. Jejich počet je ale pravděpodobně vyšší, protože epidemie byla v polovině května vyhlášena s několikatýdenním zpožděním. Nemoc se rozšířila do provincií Severní Kivu a Jižní Kivu, které se nacházejí jižně od Ituri, a přes hranice do Ugandy. Ta zatím eviduje 20 potvrzených případů a dvě oběti.
První diagnostikovaný případ v Evropě ve středu oznámila Francie. Nemoc se projevila u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu a který je nyní v izolaci. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) i Světová zdravotnická organizace (WHO) považují riziko šíření nákazy mimo zasažené oblasti za nízké.
Nejnovější, 17. konžskou epidemii eboly způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Problematičtí jsou lidé, kteří přišli do kontaktu s nakaženými a nejsou vytrasováni, stejně jako ozbrojené konflikty a přeplněné tábory pro uprchlíky na východě země.
Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (Africa CDC) ve čtvrtek uvedlo, že na zvládnutí současné epidemie v Kongu a Ugandě bude zapotřebí odhadem 1,4 miliardy dolarů (přes 29,8 miliardy korun).
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