Rusové si mysleli, že je z domobrany. Elitního snipera prozradil až zmučený kolega

V březnu 2022 odletěl bojovat do obklíčeného Mariupolu, přežil tvrdé bitvy uvnitř města, ale padl do ruského zajetí. Strávil v něm více než dva roky a dlouho se mu dařilo tajit, kým ve skutečnosti je.

Elitní odstřelovač ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) s volacím znakem Barrett promluvil pro web Suspilne Černovcy poprvé o bojích zblízka a o svém zajetí, které trvalo déle než dva roky. Na svobodu se dostal při nedávné výměně zajatců mezi Ruskem a Ukrajinou.

Barrett nezveřejnil své jméno a hovořil se zakrytou tváří, aby neohrozil nikoho ze své rodiny. Pochází z města Černovcy na rumunské hranici. Spolu s jedním spolubojovníkem se v březnu 2022 dobrovolně vydal do Mariupolu. "Let byl šílený. Museli jsme letět rychle a nízko, překonat tři ruské linie protivzdušné obrany. Přistáli jsme 28. března v pět ráno. První minuty nás šokovaly, všechno bylo zničené a všude ležely mrtvoly. Rozdělili jsme se do skupin. Brzy jsme zjistili, že nám nebude stačit munice. Rusů bylo odhadem tak dvacetkrát víc," vypráví Barrett.

Jeho skupina patřila mezi ty, které v beznadějné situaci našly poslední útočiště v podzemí ocelárny Azovstal. "Věděli jsme, že nás obklíčili a že nás není dost, abychom se z toho dostali. Šli jsme k továrně, ale za neustále střelby. Tři kilometry nám trvaly dvanáct hodin," uvádí odstřelovač.

Když se dostal do Azovstalu, prioritou se stala záchrana stovek zraněných. "Když se Rusové dostali do huti Iljič, kde zůstalo asi 200 našich zraněných vojáků, bez milosti je postříleli," říká voják v mrazivé výpovědi. Když mu přečetli rozkaz prezidenta Volodymyra Zelenského ke složení zbraní, nechtěl tomu uvěřit. Už se podle svých slov psychicky připravoval na to, že v Azovstalu padne, a rozloučil se s příbuznými.

"20. května jsme odcházeli z továrny jako poslední. Docházelo nám jídlo, už delší dobu jsme jedli jen nějaké sladkosti a kouřili cigarety. Všechny zbraně jsme zničili, aby se nedostali Rusům do rukou. Odvezli nás do tábora v Olenivce v okupované Doněcké oblasti," pokračuje v líčení tehdejších událostí. Rusové neodhalili jeho identitu a podařilo se mu jim namluvit, že není odstřelovač rozvědky, ale pouze příslušník dobrovolnického oddílu domobrany z Kyjeva.

Vymyslel si, že chtěl s dítětem a manželkou přejít hranici, ale ukrajinská hlídka je chytila a za trest ho poslala do Mariupolu. Rusové tomu prý uvěřili. I tak musel vydržet kruté zacházení, kterému jsou Ukrajinci v ruském zajetí vystaveni. Dusili ho igelitovým pytlíkem přetaženým přes hlavu. Bili ho plastovými láhvemi naplněnými vodou. "Vyrazili mi sedm zubů, rozbili hlavu a zlomili pravou nohu. Od ran jsem byl celý modrý," vypráví.

Skončil ve věznici v Horlivce v okupované Doněcké oblasti, která ležela v té době jen několik kilometrů za frontovou linií. "Na každé jídlo jsme měli čas tři minuty. Dozorci se u toho bavili tím, že nás mlátili gumovou hadicí," říká Barrett. Po roce a půl jeden z ukrajinských zajatců nevydržel mučení a řekl Rusům, kdo Barrett ve skutečnosti je. "Začala nekonečná série bití a výslechů, už mi bylo všechno jedno. Říkal jsem si v duchu: Moji duši si nevezmete," zaznamenal výpověď web Suspilne Černovcy.

17. července Barretta Rusové zahrnuli do výměny zajatců. Za několik dní začala ukrajinská ofenziva v ruské Kurské oblasti, která pomohla dostat domů další zajatce. "Poprvé od začátku války nám Rusové zavolali a sami požádali o výměnu zajatců. A souhlasili, že nám vrátí i ty z pluku Azov z Mariupolu. Putin potřeboval reagovat na kritiku, že je u Kursku příliš zajatých ruských vojáků," řekl nedávno v rozhovoru pro Aktuálně.cz ukrajinský generál Ihor Lapin.

V Azovstalu se v květnu 2022 vzdalo Rusům kolem 2500 ukrajinských obránců. Celkem zůstává v ruském zajetí kolem deseti tisíc ukrajinských vojáků.

Video: Letošní zima bude pro Ukrajince krutá, říká analytik Smetana