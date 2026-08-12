Elektrické rukavice pro ICE. Agenti budou moci jediným stiskem způsobit bolestivý šok

Agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) budou vybaveni rukavicemi, které vysílají bolestivé elektrické šoky, napsala ve středu agentura AP s odvoláním na oznámení ministerstva vnitřní bezpečnosti. ICE na novou výbavu plánuje vynaložit až 20 milionů dolarů (420,2 milionu korun).
Obhájci občanských práv ohledně plánu vyjadřují znepokojení. Imigrační agenti podle nich už teď čelí kritice za používání nepřiměřené síly téměř bez dohledu a vyvozování odpovědnosti, zatímco plní protiimigrační kampaň prezidenta Donalda Trumpa.
Tisíce párů rukavic by měly být mezi imigrační agenty rozděleny do března příštího roku. Ministerstvo je označilo za "zařízení pro odvedení pozornosti a deeskalaci situace". Zařízení známé pod názvem G.L.O.V.E. vyrábí firma Compliant Technologies z Lexingtonu v Kentucky. V posledních letech je ve Spojených státech začaly využívat některé věznice a policejní oddělení.
Výrobce uvádí, že zařízení funguje jako běžný pár rukavic pro příslušníky bezpečnostních složek, dokud se nestiskne spínač, který aktivuje elektrický režim. Rukavice musí být přiloženy na odhalenou část těla, aby vyslaly bolestivý elektrický šok. To typicky pomáhá získat kontrolu nad daným člověkem během pár vteřin, uvádí Compliant Technologies.
Zařízení by se podle společnosti nemělo používat jako forma trestu proti lidem, kteří kladou pouze "verbální odpor" nebo proti rizikovým skupinám, jako jsou děti, těhotné ženy, staří lidé či lidé s postižením.
Veřejnost by vůbec neměla věřit tomu, že agenti ICE budou rukavice vysílající elektrické šoky používat přiměřeně, kritizovala záměr Jenn Rolnicková Borchettová z Amerického sdružení pro občanské svobody (ACLU). Zpochybňovala nezbytnost těchto zařízení pro civilní imigrační kontroly, a poukázala na to, že lidé, kteří elektrický šok dostanou, nemusí předem dostat varování.
"ICE nám za poslední rok předvedl, jak rychle přistupuje k použití síly. Nyní budou schopni vyslat elektrické šoky lehkým stisknutím tlačítka a nikdo jiný si nemusí všimnout, že to udělali. Zavedení rukavic, které lze tak jednoduše použít ke způsobení strašné bolesti, je nejkratší cestou k újmě veřejnosti," uvedla Rolnicková Borchettová.
Rukavice se doposud používaly spíše při specifických situacích ve věznicích a převozech vězňů než k plošnému hlídkování v ulicích. Podle Compliant Technologies jsou využívány k přemožení násilných podezřelých osob, které odmítají nastoupit do policejního vozu, či vězňů, kteří se sebepoškozují nebo vyhrožují dozorcům.
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