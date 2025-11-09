Zahraničí

Anarchokapitalista zažívá nebývalý úspěch. Motorovka ale mnohé netěší

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Argentinský prezident Javier Milei je známý svým excentrickým vystupováním, heslem "škrtat" a řezáním motorovou pilou. Na jednom z předvolebních mítinků tím dokonce inspiroval Tomia Okamuru (SPD), který ovšem mával křovinořezem. Popisujeme, jak Mileiho motorová pila funguje, co ekonomiku jihoamerické země zachraňuje a jak mu v budování jeho ekonomického zázraku pomohou říjnové parlamentní volby.
Argentinský prezident Javier Milei během voleb, Buenos Aires, 26. října 2025.
Argentinský prezident Javier Milei během voleb, Buenos Aires, 26. října 2025. | Foto: ČTK

"Chci poděkovat silám nebes," prohlásil libertariánský ekonom Milei večer 6. října na rockové show v Buenos Aires, kde zazpíval devět písní u příležitosti uvedení své nové knihy Konstrukce zázraku. Ve stejnou chvíli, kdy děkoval nebesům, ovšem jeho ministr hospodářství o pomoc prosil - ve Washingtonu a ne od nebes, ale od amerického ministerstva financí, připomíná list Financial Times. 

Související

Volby v Argentině ovládl pravicový prezident Milei. Voliči si přejí tvrdší reformy

Argentinský prezident Javier Milei

Američané argentinskému prezidentovi nakonec hodili záchranné lano v podobě 40 miliard dolarů (v přepočtu asi 940 miliard korun), Trump si ho ale měl podmínit silným volebním výsledkem v parlamentních volbách.

Mileimu se v nich podařilo vyhrát se 40 procenty hlasů, díky čemuž má v argentinském Kongresu větší sílu a umožňuje mu to prosazovat radikální reformy volného trhu, včetně rozsáhlé deregulace a dalších úsporných opatření. Zároveň je však nutné připomenout, že se ve volbách mění jen část zákonodárců, podobně jako v českém Senátu.

Argentinský prezident Javier Milei gestikuluje po tom, co přednesl projev. Buenos Aires, 1. března 2025.
Argentinský prezident Javier Milei gestikuluje po tom, co přednesl projev. Buenos Aires, 1. března 2025. | Foto: Reuters

Jak funguje motorová pila?

Javier Milei se prosazuje jako libertariánský politik, který mluví excentricky. Proslavil se motorovou pilou, kterou chtěl ořezat státní výdaje. V prezidentských volbách na podzim 2023 zvítězil s velmi ambiciózním a agresivním plánem, kdy chtěl škrtat - a nebál se zrušit celá ministerstva.

A muži, který o sobě mluví jako o anarcho-kapitalistovi, se to povedlo. "Z 19 ministerstev to zredukoval na devět, ale vytvořil ministerstvo lidských zdrojů. To zahrnuje jak školství, tak práci, sociální věci, kulturu," vypočítává odbornice na Latinskou Ameriku z Univerzity Palackého v Olomouci Magdalena Štenclová.

Související

Předvolební bizár: Okamura jako Béda Trávníček se sekačkou. Inspiroval se v Argentině

Tomio Okamura
1:30

Podle ní je nutné si uvědomit, že předchozí vlády v jihoamerické zemi byly spojené se zadlužováním a sociálními dávkami. Pandemie covidu pak už dala jen další políček ekonomice, takže když Milei nastupoval do úřadu na konci roku 2023, zemi dusila inflace přesahující 300 procent (za rok), vysoký státní dluh a skoro polovina Argentinců žila v chudobě.

"I podle UNICEF byla dětská chudoba na vysokých číslech a říkalo se, že dvě ze tří dětí nejí každý den," popisuje Štenclová. "Což se mu ovšem podařilo zlepšit. Inflace klesla, HDP roste a klesl počet lidí žijících pod hranicí chudoby." 

Mileiho radikální úsporná politika vedla kromě omezení hyperinflace k některým působivým výsledkům: prvnímu rozpočtovému přebytku od roku 2010, rychlému nárůstu dovozu a rekordním ziskům společností vyvážejících těžební a energetické produkty. Některá média o tom píší jako o "ekonomickém zázraku".

Otázkou ovšem je, jak se makroekonomické výsledky projeví ve společnosti. "Inflace je nižší, ale také jsou nižší sociální dávky pro nejchudší vrstvy společnosti. Takže si nemyslím, že by se teď měl běžný Argentinec lépe," připomíná ovšem Štenclová.

Související

"Příští ruskou stíhačku by Evropa měla sundat." Historik řekl, co zastaví Putina

Ukrajina, Rusko, válka, Donětsk, Pokrovsk
0:42

Německá televize Deutsche Welle (DW) to na svém webu komentuje tak, že se fráze "můj měsíc končí 20." stala pro mnoho Argentinců populární. To proto, že jejich platy prostě nestačí na pokrytí zbývajících deseti dnů.

Na druhou stranu jsou zlepšující se ekonomické výsledky Argentiny nadějí, že se do budoucna situace propíše i na obyvatelstvu - a Milei k tomu ve volbách dostal větší mandát. "Nezískal většinu, ale z poloviny poslanců, kteří byli voleni, dostal 40 procent. Předtím měl dražší vyjednávání, to teď bude jednodušší," uzavírá Štenclová.

Tomio Okamura v Ostravě vylezl na pódium s křovinořezem | Video: X/Posledniskaut
 
Mohlo by vás zajímat

Lavrov místo summitu prezidentů v Budapešti nabízí další kolo vyjednávání s Rubiem

Lavrov místo summitu prezidentů v Budapešti nabízí další kolo vyjednávání s Rubiem

Konec nekonečného scrollování? EU chce zakročit proti návykovým sociálním sítím

Konec nekonečného scrollování? EU chce zakročit proti návykovým sociálním sítím

Škoda tyhle fotky minout: naše kráska na vrcholu, tajemné Voodoo i zlatá maska krále

Škoda tyhle fotky minout: naše kráska na vrcholu, tajemné Voodoo i zlatá maska krále
15 fotografií

Na Filipíny se řítí supertajfun Fung-wong. Úřady evakuovaly téměř milion obyvatel

Na Filipíny se řítí supertajfun Fung-wong. Úřady evakuovaly téměř milion obyvatel
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Argentina ekonomika Latinská Amerika zázrak pila Univerzita Palackého v Olomouci Tomio Okamura

Právě se děje

před 17 minutami
Sparta - Teplice. "Skláři" sahali po zisku proti Plzni, teď zkusí překvapit na Letné

ŽIVĚ
Sparta - Teplice. "Skláři" sahali po zisku proti Plzni, teď zkusí překvapit na Letné

Sledujte online přenos z utkání 15. kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Teplicemi.
před 27 minutami
Modré dresy přinesly zlom. Češi poprvé v sezoně vyhráli, odneslo to Švýcarsko

Modré dresy přinesly zlom. Češi poprvé v sezoně vyhráli, odneslo to Švýcarsko

Čeští hokejisté porazili v posledním utkání na Finských hrách v Tampere Švýcary 4:0.
před 47 minutami
"Okamžitě to vypněte!" Za hraní Tetrisu uvězněný Brit dodnes drží světový rekord
3:51

"Okamžitě to vypněte!" Za hraní Tetrisu uvězněný Brit dodnes drží světový rekord

Let z Egypta do Británie v roce 2002 se proměnil v příběh, který obletěl svět. A všechno začalo u jedné hry.
před 1 hodinou
Anarchokapitalista zažívá nebývalý úspěch. Motorovka ale mnohé netěší

Anarchokapitalista zažívá nebývalý úspěch. Motorovka ale mnohé netěší

Popisujeme, jak Mileiho motorová pila funguje, co ekonomiku jihoamerické země zachraňuje a jak mu v budování jeho ekonomického zázraku pomohou volby.
Aktualizováno před 1 hodinou
Svůj problém s vlastnictvím Agrofertu vyřeší Babiš dřív než za měsíc, tvrdí Havlíček

ŽIVĚ
Svůj problém s vlastnictvím Agrofertu vyřeší Babiš dřív než za měsíc, tvrdí Havlíček

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 1 hodinou
Lavrov místo summitu prezidentů v Budapešti nabízí další kolo vyjednávání s Rubiem

ŽIVĚ
Lavrov místo summitu prezidentů v Budapešti nabízí další kolo vyjednávání s Rubiem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Konec nekonečného scrollování? EU chce zakročit proti návykovým sociálním sítím

Konec nekonečného scrollování? EU chce zakročit proti návykovým sociálním sítím

Kvůli adiktivnímu designu tráví děti na online platformách více času. Výsledkem může být nízká sebedůvěra, zhoršení spánku nebo zhoršené soustředění.
Další zprávy