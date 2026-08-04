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Ekonomika

Ekonom varuje: Sucho může letos připravit Německo o hospodářský růst

ČTK

Nedostatek vody v německých řekách by mohl snížit letošní růst hrubého domácího produktu (HDP). Varoval před tím v úterý v rozhovoru s deníkem Bild ekonom Thilo Schäfer z berlínského Institutu německého hospodářství (IW). Podle něj by mohlo sucho snížit růst o 0,4 procentního bodu, a hospodářství by tak mohlo letos opět stagnovat.

Low water levels on the Danube River in Apatin
Ilustrační fotoFoto: Reuters
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S nedostatkem vody se nyní potýkají Rýn, Dunaj i Labe a řada dalších německých řek. Nákladní lodě mohou přepravovat především po Rýnu výrazně méně zboží, než je běžné. Například na stanici Kaub u Koblence v úterý naměřili 24 centimetrů, tedy o centimetr méně než v rekordně suchém roce 2018. „Delší přerušení splavnosti na Rýnu by mohlo úplně udusit ten nepatrný růst, který tu máme,“ uvedl Schäfer.

Německá ekonomika v letošním druhém čtvrtletí vzrostla oproti předchozím třem měsícům o 0,2 procenta, v prvním čtvrtletí rostla o 0,4 procenta. Na začátku dubna snížily přední německé hospodářské instituty odhad růstu německé ekonomiky na letošní rok na 0,6 procenta. Vláda kancléře Friedricha Merze předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) se zvýší o 0,5 procenta. Loni na podzim přitom instituty i vláda odhadovaly letošní růst na 1,3 procenta.

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