Evropská komise v úterý navrhla členským zemím Evropské unie, aby rozhodly o zahájení přístupových rozhovorů s Makedonií a Albánií. Oznámili to šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová a komisař pro sousedskou politiku a rozšíření Johannes Hahn. Makedonie, jejíž sbližování s EU kvůli sporu o název země dlouhou dobu blokovalo Řecko, je kandidátskou zemí od roku 2005, Albánie od roku 2014. V jejím případě vyslovily některé velké země EU obavy například z růstu kriminality uvnitř unie. Podle Hahna i Mogheriniové ale oba státy udělaly pokrok. "Naše rozhodnutí je založeno na zevrubné a faktické analýze. Obě země v posledních měsících udělaly mnohé a to by mělo být uznáno," řekl Hahn.

autor: ČTK | před 1 hodinou