před 1 hodinou

Egyptská justice propustila na svobodu bývalého egyptského prezidenta Husního Mubaraka. Šest let byl ve vazbě nebo v domácím vězení. V roce 2011 jej armáda donutila odstoupit po masových protestech. Odmítl odejít do exilu a později byl souzen kvůli střelbě do demonstrantů v egyptských městech. Když se ale v roce 2013 dostal k moci díky převratu generál Abdal Fattáh Sísí, dal najevo, že Mubarak se dříve či později dostane na svobodu. Bývalému prezidentovi je 88 let. Před soudem stanuli i jeho dva synové Alá a Gamál, také však vyvázli bez trestu.

autor: Zahraničí