Pasažér egyptského letadla na trase z Ománu do Egypta v úterý ohrožoval posádku. Přítomní strážci i část posádky ho přemohli, ale boeing se 78 pasažéry se vrátil do Maskatu. Tam byl muž předán policii a stroj společnosti EgyptAir znovu odstartoval. Do Káhiry přiletěl se čtyřhodinovým zpožděním. Podle agentury AP egyptští představitelé nepovažují za pravděpodobné, že incident souvisel s terorismem. Podle zdrojů AP problematickým pasažérem byl Muhamad Atíja Ášúr z Egypta. Zbraň u sebe neměl. Krátce po startu začal arabsky volat "Bůh je veliký" a snažil se dostat do kokpitu. Zabránili mu v tom dva strážci, kteří byli na palubě, a také část posádky. Jeden z jejích členů se při rvačce zranil.

autor: ČTK | před 4 hodinami