Egyptští záchranáři si pořídili na místě železniční nehody selfie. Za trest byli odveleni na venkov

před 4 minutami

Šest záchranářů bylo v Egyptě potrestáno za to, že si pořizovali selfie na místě železničního neštěstí. S odkazem na egyptské ministerstvo zdravotnictví o tom dnes informovala agentura AFP. Při čelní srážce dvou vlaků v pátek blízko Alexandrie zahynulo nejméně 40 lidí. Nehodu patrně způsobilo to, že jeden z vlaků zůstal kvůli poruše stát na kolejích. Jedna ze souprav vyjela z Káhiry, druhá z Port Saídu. Ředitel záchranné služby řekl, že zmíněných šest záchranářů bylo za trest převezeno do oázy Síva na západě Egypta. Jednání těchto mužů označil za nevhodné. Egyptští záchranáři si dříve získali uznání díky zásahům během arabského jara v roce 2011 i později.

