Egypt zasáhl proti jednomu z mála nezávislých médií v zemi, zadržel i redakci

Egyptské úřady zadržely celý redakční tým jednoho z mála nezávislých médií v zemi a obvinily jej z členství v Muslimském bratrstvu, které Káhira označuje za teroristickou organizaci. Informovala o tom v pátek agentura AP. To vyvolalo bouřlivou reakci lidskoprávních organizací, které tento krok označily za „znepokojující eskalaci proti nezávislým médiím a svobodě projevu“.
Úřady obvinily šest novinářů z Matsadaš (v arabštině „nevěřte“) z členství v zakázaném hnutí Muslimského bratrstva a tvrdily, že pro internetový zpravodajský portál vytvářeli smyšlené zprávy výměnou za zahraniční finanční pomoc.
„Taková tvrzení jsou nepravdivá,“ řekl spoluzakladatel nezávislé platformy žijící v exilu Abdelrahmán Mansúr. „Je pro nás velmi těžké pochopit, proč se to děje,“ dodal.
Web před osmi lety vznikl jako platforma pro ověřování informací a od té doby rozšířil činnost na investigativní žurnalistiku v Egyptě a dalších arabských zemích. Na svých stránkách představitelé platformy přímo zdůrazňují, že nejsou spojeni s žádnou politickou stranou ani mediální organizací.
„Matsadaš se zaměřuje zejména na boj proti zprávám, jejichž cílem je šířit nenávist nebo které upevňují společensky negativní představy o ženách, menšinách a dalších skupinách,“ uvádí se na stránkách platformy.
Podle amerického Výboru na ochranu novinářů (CPJ) patří Egypt mezi země, kde je věznění novinářů nejčastější - v současné době jich je za mřížemi 19.
Zásah vyvolal kritiku lidskoprávních organizací
Egyptské ministerstvo vnitra ve čtvrtek označilo Matsadaš za nelicencovanou stránku, kterou spravuje „uprchlý člen Bratrstva“, kterého identifikovalo jako Mansúra. Ministerstvo podle AP uvedlo, že byla přijata právní opatření, ale obvinění nespecifikovalo.
Přes 80 mezinárodních a regionálních lidskoprávních organizací se připojilo ke společné celosvětové výzvě k propuštění zadržené redakce. Zásah a zatčení jsou podle nich znepokojujícím zesílením útoků na nezávislá média a svobodu projevu.
Úřady zabavily mobilní telefony a osobní notebooky novinářů a v jednom případě poškodily osobní věci v rodinném domě, píše CPJ.
Matsadaš si v Egyptě získal značnou důvěryhodnost a vybudoval širokou čtenářskou základnu. Působí v prostředí, kde jsou nezávislá média omezována a státní cenzura i dohled nad tiskem a televizním vysíláním představují běžnou praxi.
Přestože jsou jeho webové stránky v Egyptě blokovány, jeho facebookovou stránku sleduje více než milion uživatelů, píše AP.
Obviňování z členství v Muslimském bratrstvu je v Egyptě běžné, podotýká AP. Egypt tuto skupinu označil za teroristickou organizaci v roce 2013 poté, co armáda svrhla někdejšího prezidenta Mahammada Mursího, který byl významnou osobností bratrstva.
Od té doby úřady často obviňují novináře a kritiky z členství v této skupině nebo ze šíření falešných zpráv.
Muslimské bratrstvo, založené v roce 1928 v Egyptě, vzniklo jako sociální a náboženské hnutí proti britské koloniální nadvládě. Stalo se z něj jedno z nejvlivnějších islamistických hnutí sunnitského muslimského světa s pobočkami v desítkách zemí.
Egyptské úřady po desetiletí střídavě tolerovaly a potlačovaly tuto skupinu, které bylo po krátkou dobu povoleno kandidovat ve volbách.
Při loveckém incidentu v Norsku zemřeli dva lidé, policie zadržela podezřelého
Na jihovýchodě Norska byli při loveckém incidentu zastřeleni dva lidé a další utrpěl vážné zranění, oznámila dnes podle agentury AFP policie. Podezřelého pachatele policie ráno zatkla v Haldenu, městě vzdáleném asi 120 kilometrů na jih od Osla. Okolnosti střelby zatím nejsou jasné.
Jako by nás hrálo o pět méně, nechápe Modrič, co se dělo. Poprvé za 20 let se styděl
Veterán Luka Modrič těžce nesl sobotní debakl chorvatských fotbalistů v Lize národů s Anglií 0:7. Jednačtyřicetiletý držitel Zlatého míče z roku 2018 po utkání v Rijece uvedl, že se poprvé za 20 let po zápase národního týmu styděl.
Začíná Nobelovský týden. Největší pozornost poutá cena za mír kvůli Trumpovi
V pondělí začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek 9. října oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Donald Trump, ale výbor nakonec upřednostnil lídryni venezuelské opozice Maríi Corinu Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala.
„Slabina, kterou Rusko využije,“ varoval. Volby v Lotyšsku ovládl čerstvý proukrajinský vítr
Premiér Andris Kulbergs ovládl parlamentní volby v Lotyšsku a s velkou pravděpodobností povede vládu dál. Jeho vítězství posiluje prozápadní kurz země a podporu Ukrajiny. Zároveň ale před staronovým lídrem stojí série domácích výzev od rozpočtu až po problémy s dopravou a velkými infrastrukturními projekty. To vše v atmosféře hrozby ze strany nepředvídatelného východního souseda.
ŽIVĚ "Na naši pomoc se můžete spolehnout." Merz přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva
Německý kancléř Friedrich Merz v neděli přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za solidární. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům.