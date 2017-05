Egypt omezí působení skupin na ochranu lidských práv. Prakticky nám znemožní činnost, reagují

před 1 hodinou

Káhira - Egypt omezí působení skupin na ochranu lidských práv. Podle agentury Reuters to vyplývá ze zákona, který v pondělí podepsal prezident Abdal Fattáh Sísí. Aktivisté lidskoprávních organizací hlavu státu obviňují z rušení svobod získaných revolucí z roku 2011. Naopak zastánci změn hájí opatření jako ochranu národní bezpečnosti. Norma, kterou Reuters označuje za kontroverzní, nevládním organizacím napříště umožní věnovat se jen rozvojovým a sociálním cílům. Za porušení nových pravidel hrozí až pět let vězení. Organizace mají rok, aby se změnám přizpůsobily, jinak budou soudem rozpuštěny. Zákon silně omezuje možnost registrace nevládních organizací a v oblasti jejich financování a fungování poskytuje rozsáhlé pravomoci bezpečnostním složkám, napsala agentura AP. Žádná nevládní organizace napříště nesmí provádět průzkum bez povolení státu, uvedla agentura AFP. Zahraničním organizacím ukládá norma povinnost zaplatit v přepočtu až 477 000 Kč za to, že budou moci působit v Egyptě. Lidskoprávní aktivisté tvrdí, že zákon prakticky zakazuje jejich činnost. Na zhoršení svého postavení si stěžují také charity. Změny přitom přicházejí v době, kdy rostoucí počet Egypťanů obtížně zajišťuje vlastní potřeby, neboť úřady ruší subvence a zvyšují daně. Poslanci a další zastánci změn hájí opatření jako ochranu stability země. Vláda dlouhodobě obviňuje skupiny na ochranu lidských práv, že jsou sponzorovány cizími státy a usilují o vyvolání neklidu. Parlament návrh schválil loni v listopadu, ale neodeslal jej hned k posouzení prezidentovi. Vláda na nových regulacích pro nevládní organizace pracovala roky, ale zákon navržený poslanci byl podle Reuters natolik restriktivní, že k němu měli výhrady i ministři. Před šesti lety byl v rámci série revolucí z takzvaného arabského jara svržen dlouholetý autokratický vůdce Egypta Husní Mubarak. Na jeho místo nastoupil v roce 2012 demokraticky zvolený islamista Muhammad Mursí. V roce 2013 ho ale sesadil armádní převrat, při němž hlavní roli sehrál Sísí, jenž Egyptu vládne dosud. Bývalého maršála Sísího obviňují mezinárodní nevládní organizace, že tvrdě potlačuje nejen islamistické, ale jakékoli opoziční projevy. Někdejší americký prezident Barack Obama kvůli Sísímu pozastavil Egyptu na dva roky americké zbrojní dodávky. Naopak Obamův nástupce Donald Trump minulý týden při schůzce s arabskými lídry v Saúdské Arábii egyptského prezidenta ocenil a prohlásil, že Sísí dělá "úžasnou práci vzhledem k obtížným podmínkám".