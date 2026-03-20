Egypt kvůli cenám energií zavádí nepříjemná opatření. Dopadnou i na české turisty

Egyptský premiér Mustafa Madbúlí oznámil balíček opatření, který má snížit tamní spotřebu elektřiny. Ceny energií totiž od vypuknutí války v Íránu stále výrazně rostou. Například obchody a další podniky budou muset zavírat už v devět hodin večer. Omezení se tak nepříjemně dotknou i českých turistů. O nařízeních informovaly egyptské servery Ahram Online či Egypt Today.
Madbúlí na pravidelné tiskové konferenci tento týden vysvětlil, že jeho vláda je nucena omezit spotřebu elektrické energie ve zbytných oblastech, aby snížila riziko rozsáhlých výpadků proudu.
Opatření začnou platit od 28. března na jeden měsíc. Po uplynutí této doby je egyptská vláda vyhodnotí, sdělil server Egypt Today. Může tedy dojít i k jejich dalšímu prodloužení.
Českým turistům dovolené znepříjemní zejména dřívější zavírání obchodů, nákupních center, restaurací a kaváren. Otevřené budou moci být jen do 21 hodin. Některé dny bude otevírací doba o hodinu delší. Server Ahram Online, který z většiny vlastní egyptská vláda, píše o pátcích a sobotách. Egypt Today a Egypt Independent hovoří naopak o čtvrtcích a pátcích.
Premiér Madbúlí dále uvedl, že veřejné osvětlení se omezí na minimum a veškeré osvětlení billboardů podél silnic se úplně vypne. Zároveň se odloží některé státní projekty, které si žádají vysokou spotřebu nafty. Egyptská vláda rovněž uvažuje o zavedení částečné práce z domova. Ta by se týkala vybraných míst ve veřejném sektoru s výjimkou například továren nebo nemocnic.
Ceny energií se za poslední měsíc zdvojnásobily, upozornil Madbúlí
České ministerstvo zahraničí zatím podle dostupných informací na webu resortu v souvislosti s egyptskými nařízeními nevydalo žádné varování či doporučení.
Egypt patří dlouhodobě mezi oblíbené turistické destinace. V roce 2025 ho navštívilo rekordních 19 milionů turistů. V roce 2023 podle časopisu Statistika a My podnikli Češi do Egypta přes 360 tisíc cest delších než čtyři noci.
Válka Spojených států a Izraele v Íránu a odvetné íránské údery v celém regionu, k nimž dochází od 28. února, narušily dodávky energie a vyhnaly ceny ropy a plynu výrazně nahoru.
Podle agentury Reuters se náklady Egypta na dovoz energie od americko-izraelského útoku na Írán na konci února více než zdvojnásobily. Madbúlí dodal, že měsíční náklady země na dovoz zemního plynu stouply na trojnásobek.
Egypt je při provozu svých elektráren závislý na dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG). Konflikt na Blízkém východě vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, jímž za normálních okolností proudila zhruba pětina světových dodávek ropy i LNG.
