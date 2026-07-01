Efektivní Britové: Střelou za tři stovky umí zničit nepřátelské drony

Sestřelit nepřátelský dron za cenu jednoho oběda? Sci-fi realita se stává skutečností. Britské válečné lodě jako první v NATO dostanou do výzbroje revoluční laser zvaný DragonFire. Války na Ukrajině i v Rudém moři totiž ukázaly, že pálit po levných dronech raketami za miliony je finanční sebevražda. Nový britský „Dračí oheň“ to zvládne za pár stovek a munice mu nedojde, dokud lodi běží motory.
Hlavní zbraní laseru není ničivá síla, ale ekonomika. V současnosti námořní lodě sestřelují levné drony pomocí protiletadlových raket, kde jedna stojí klidně desítky milionů korun. To je finanční sebevražda.
Jeden výstřel z laseru DragonFire přitom vyjde na pouhých 13 dolarů (zhruba 300 korun). Dokud má loď palivo pro generátory na výrobu elektřiny, munice jí nikdy nedojde.
Laser nemá stávající rakety úplně nahradit, ale má se postarat o „špinavou práci“ – tedy likvidaci rojů levných dronů, kvůli kterým by bylo nasazení raket zbytečný luxus.
Trefit minci na kilometr
Britové o technických detailech zbraně pochopitelně mlčí, ale ministerstvo obrany se alespoň pochlubilo jejich neuvěřitelnou přesností: laser dokáže zasáhnout objekt o velikosti mince na vzdálenost jednoho kilometru.
Udržet takto ostrý paprsek na jednom malém bodě je přitom technologický zázrak. Loď se houpe na vlnách, fouká slaný mořský vítr a vy musíte propálit díru do dronu, který letí rychlostí 650 km/h. Britští inženýři to vyřešili spojením několika optických laserů do jednoho superpaprsku, který neztrácí sílu ani na velkou vzdálenost.
Do akce o pět let dříve
Vývoj šel tak dobře, že britská vláda schválila zrychlení celého programu o pět let. Na paluby válečných lodí by se měl systém dostat už do konce roku 2027.
Británie ale není úplně první na světě, kdo s lasery střílí na ostro. Prvenství drží Izrael, který loni v prosinci úspěšně nasadil svůj laserový systém Iron Beam (Železný paprsek) proti útočným dronům hnutí Hizballáh. Britové však budou první, kdo tuto technologii přenese z pevniny na mořskou hladinu.
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