Ebola si v Kongu vyžádala už téměř 1000 obětí

Počet potvrzených obětí eboly v Kongu vzrostl na 999 a počet nakažených dosáhl 2473, uvedla agentura Reuters s odvoláním na oficiální údaje zveřejněné v noci na středu. Úterní bilance uváděla 967 úmrtí a 2423 nakažených. Podle Reuters jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii.
Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) v pondělí varoval, že v přeplněných táborech pro válečné utečence na východě Konga hrozí šíření onemocnění. V táborech, kde žije přes 270.000 lidí, byly případy eboly zaznamenány nejméně v 16 lokalitách, píše agentura AFP. Severovýchodní provincii Ituri, kde epidemie v polovině května propukla, dlouhodobě sužuje násilí, které páchá řada povstaleckých i provládních ozbrojených skupin.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.
Nejnovější, už 17. epidemii eboly v Kongu způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.
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