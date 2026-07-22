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Zahraničí

Ebola si v Kongu vyžádala už téměř 1000 obětí

ČTK

Počet potvrzených obětí eboly v Kongu vzrostl na 999 a počet nakažených dosáhl 2473, uvedla agentura Reuters s odvoláním na oficiální údaje zveřejněné v noci na středu. Úterní bilance uváděla 967 úmrtí a 2423 nakažených. Podle Reuters jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii.

FILE PHOTO: At least 30 deaths at Congo camp show Ebola could be spreading fast
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. (Ilustrační foto)Foto: REUTERS – Gradel Muyisa Mumbere
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Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) v pondělí varoval, že v přeplněných táborech pro válečné utečence na východě Konga hrozí šíření onemocnění. V táborech, kde žije přes 270.000 lidí, byly případy eboly zaznamenány nejméně v 16 lokalitách, píše agentura AFP. Severovýchodní provincii Ituri, kde epidemie v polovině května propukla, dlouhodobě sužuje násilí, které páchá řada povstaleckých i provládních ozbrojených skupin.

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Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.

Nejnovější, už 17. epidemii eboly v Kongu způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.

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