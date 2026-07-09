Ebola se v Kongu šíří nejrychleji v historii. Zabila už 600 lidí

Epidemie eboly v Kongu je podle afrických zdravotnických úřadů nejrychleji se šířícím ohniskem této nemoci v historii. Informovala o tom agentura AFP. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) si současná epidemie vyžádala už 600 obětí. Od vyhlášení epidemie v polovině května země zaznamenala 1759 potvrzených případů nákazy.
"Jde o nejrychleji rostoucí epidemii eboly, a to nejen v porovnání s předchozími ohnisky způsobenými virem Bundibugyo, ale v porovnání se všemi typy virů, které ebolu způsobují," uvedl Wessam Mankoula z Afrického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (Africa CDC).
Postup současné epidemie je podle Mankouly rychlejší než reakce zdravotnických složek. Jako srovnání uvedl nejhorší epidemii eboly v západní Africe v letech 2013 až 2016, kdy bylo za prvních šest týdnů zaznamenáno 994 případů. V současném ohnisku bylo za stejnou dobu potvrzeno 1596 případů.
Současnou epidemii způsobuje virus Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Podle údajů WHO má nákaza v Kongu smrtnost kolem 34 procent. Z nemoci se zatím zotavilo 285 pacientů, dalších 304 podezřelých případů úřady vyšetřují.
Epidemie zasáhla čtyři provincie na východě Konga, nejvíce postižená je provincie Ituri. Situaci komplikují přesuny obyvatel, pokračující násilí ozbrojených skupin a oslabený zdravotnický systém. "Humanitární potřeby zůstávají značné, zejména v oblasti ochrany civilistů, přístupu k potravinám a základní zdravotní péči," uvedla zástupkyně WHO v Kongu Anne Anciaová.
V zasažených oblastech je nyní k dispozici zhruba 700 lůžek ve 22 léčebných centrech. Ta jsou podle WHO zaplněna přibližně z 90 procent a úřady se snaží kapacitu rozšířit o dalších 300 lůžek. Více než 10 tisíc lidí, kteří přišli do kontaktu s nakaženými, zůstává pod dohledem zdravotníků.
Začátkem července v Kongu začalo testování dvou možných léčebných postupů proti variantě Bundibugyo. Klinická studie zkoumá účinnost monoklonální protilátky MBP134 a antivirotika remdesivir, a to samostatně, tak i v kombinaci.
WHO na posílení reakce proti nákaze požaduje 115 milionů dolarů (2,4 miliardy korun), zatím se podařilo získat zhruba třetinu potřebných prostředků. Situaci navíc komplikuje ozbrojený konflikt v provincii Jižní Kivu, kde pokračují střety mezi konžskou armádou a povstaleckou skupinou M23 podporovanou podle OSN Rwandou.
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