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Zahraničí

Ebola se v Kongu rozšířila do šesté provincie, v zemi již zemřelo přes 2100 lidí

ČTK

Epidemie eboly se v Kongu rozšířila do již šesté provincie z celkových 26. V pátek to podle agentury Reuters oznámilo ministerstvo komunikace, které potvrdilo nový případ v dosud nezasažené provincii Bas-Uele na severovýchodě země. Dosud bylo v Kongu zaznamenáno 4665 potvrzených případů nákazy, včetně 2184 úmrtí.

FILE PHOTO: At least 30 deaths at Congo camp show Ebola could be spreading fast
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. (Ilustrační foto)Foto: REUTERS – Gradel Muyisa Mumbere
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Zaměstnanec Národního institutu pro biomedicínský výzkum ve čtvrtek agentuře sdělil, že v Butě, hlavním městě Bas-Uele, byl identifikován pacient, u něhož byla po smrti prokázána nákaza.

Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) 15. května potvrdilo propuknutí epidemie eboly v provincii Ituri, odkud se nákaza dále rozšířila do provincií Severní Kivu, Jižní Kivu, Horní Uele a Tshopo.

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Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.

Nejnovější, už 17. epidemii eboly v Kongu způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.

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