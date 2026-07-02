Ebola se v Kongu dále šíří, vyžádala si už přes 400 obětí

Počet potvrzených případů eboly v Kongu ke středě vzrostl na 1406, z čehož 438 lidí zemřelo. Ve čtvrtek o tom informovala agentura Reuters. V úterý to bylo 1333 případů a 399 úmrtí. Epidemie vyhlášená před sedmi týdny se šíří ve třech severovýchodních provinciích, hrozí ale, že se rozšíří do dalších dvou.
Nejnovější, 17. konžskou epidemii eboly způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Epicentrum se nachází v provincii Ituri, kde zemřela většina nakažených. Nemoc se poté rozšířila do provincií Severní Kivu a Jižní Kivu, které leží jižně od Ituri. Nové případy byly zaznamenány právě v těchto oblastech.
Konžské zdravotnické úřady navíc nyní pátrají po lidech, kteří mohli být vystaveni nemoci ve dvou dalších provinciích Horní Uele a Tshopo. Ty sousedí s Ituri a dosud nebyly nejnovější epidemií zasaženy. Horní Uele navíc sdílí hranice i se Středoafrickou republikou a Jižním Súdánem, což vyvolává obavy z šíření nákazy přes hranice států.
Počet případů i obětí je pravděpodobně vyšší. Humanitární pracovníci a vědci tvrdí, že zdravotnické úřady, které epidemii vyhlásily v polovině května, virus odhalily příliš pozdě. Podle dosud nepotvrzených epidemiologických šetření se první podezřelá úmrtí datují už od ledna, uvedla dříve agentura AFP.
Ebola se projevuje nejdříve příznaky podobnými chřipce, postupně krvácením do stolice, vnitřním krvácením a selháváním orgánů. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) i Světová zdravotnická organizace (WHO) považují riziko šíření nákazy mimo zasažené oblasti za nízké.
Mohlo by vás také zajímat: „V noci přišli lidé a zapálili stany pro pacienty.“ Šíření eboly v Africe přerůstá lékařům přes hlavu.
„Pavlova neznalost škodí Česku.“ Zeman podpořil Macinku a překvapil, koho by chtěl na Hradě
Petr Pavel podle něj ve sporu o summit NATO znovu ukázal, že neumí politiku. Bývalý prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Spotlight ostře kritizuje svého nástupce i Ústavní soud, chválí vládu Andreje Babiše a připouští, že Volodymyr Zelenskyj by mohl přijít o Řád bílého lva, který mu sám udělil. A koho si za dva roky představuje na Pražském hradě?
Beznadějně vybookováno. Půjčovna teleskopů mezi Čechy táhne, astronom ví, na co všichni čekají
Představte si, že si koupíte lístek na barevný spektákl, ale po vytažení opony uvidíte jen šedé flíčky. Pohled do teleskopu pak spoustu lidí zaskočí. Podle hvězdáře Michala Štipla ale pravá romantika netkví v dokonalém obrazu, nýbrž v příběhu, který se skrývá za ním. Boří mýty o vesmíru a v srpnu chystá expedici za zážitkem, který lidstvo odjakživa fascinuje: za zatměním slunce do Španělska.
ŽIVĚ Rusko v noci podniklo masivní letecké údery na Ukrajinu, Kyjev hlásí deset mrtvých
Rusko od středečního večera přes noc na čtvrtek ve vlnách ostřelovalo balistickými raketami, řízenými střelami a bezpilotními letouny Kyjev a další ukrajinská města. V Kyjevě podle agentur Reuters a AFP zemřelo nejméně deset lidí a dalších 34 bylo zraněno. Polsko kvůli úderům načas preventivně vyslalo své stíhačky.
ŽIVĚ Konec vedrům a silným bouřkám, počasí by do konce týden mělo být klidnější
Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. V neděli se na většině území vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického průměru (ČHMÚ).
ŽIVĚ Jednání v Kataru mezi USA a Íránem skončila. Vznikne nový komunikační kanál
Nepřímá technická jednání v Kataru týkající se memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem skončila. Strany se dohodly na vytvoření komunikačního kanálu pro nahlašování případného porušování memoranda. Ve středu večer to uvedla íránská státní agentura IRNA s odkazem na náměstka íránského ministra zahraničí Kázema Gharíbabádího s tím, že tento kanál bude zřízen do čtvrtka.