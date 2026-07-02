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Zahraničí

Ebola se v Kongu dále šíří, vyžádala si už přes 400 obětí

ČTK

Počet potvrzených případů eboly v Kongu ke středě vzrostl na 1406, z čehož 438 lidí zemřelo. Ve čtvrtek o tom informovala agentura Reuters. V úterý to bylo 1333 případů a 399 úmrtí. Epidemie vyhlášená před sedmi týdny se šíří ve třech severovýchodních provinciích, hrozí ale, že se rozšíří do dalších dvou.

FILE PHOTO: At least 30 deaths at Congo camp show Ebola could be spreading fast
Počet případů i obětí je pravděpodobně vyšší. Humanitární pracovníci a vědci tvrdí, že zdravotnické úřady, které epidemii vyhlásily v polovině května, virus odhalily příliš pozdě. (Kongo, 18. června)Foto: REUTERS – Gradel Muyisa Mumbere
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Nejnovější, 17. konžskou epidemii eboly způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Epicentrum se nachází v provincii Ituri, kde zemřela většina nakažených. Nemoc se poté rozšířila do provincií Severní Kivu a Jižní Kivu, které leží jižně od Ituri. Nové případy byly zaznamenány právě v těchto oblastech.

Konžské zdravotnické úřady navíc nyní pátrají po lidech, kteří mohli být vystaveni nemoci ve dvou dalších provinciích Horní Uele a Tshopo. Ty sousedí s Ituri a dosud nebyly nejnovější epidemií zasaženy. Horní Uele navíc sdílí hranice i se Středoafrickou republikou a Jižním Súdánem, což vyvolává obavy z šíření nákazy přes hranice států.

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Počet případů i obětí je pravděpodobně vyšší. Humanitární pracovníci a vědci tvrdí, že zdravotnické úřady, které epidemii vyhlásily v polovině května, virus odhalily příliš pozdě. Podle dosud nepotvrzených epidemiologických šetření se první podezřelá úmrtí datují už od ledna, uvedla dříve agentura AFP.

Ebola se projevuje nejdříve příznaky podobnými chřipce, postupně krvácením do stolice, vnitřním krvácením a selháváním orgánů. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) i Světová zdravotnická organizace (WHO) považují riziko šíření nákazy mimo zasažené oblasti za nízké.

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