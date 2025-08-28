Dvořák: Putin je diktátor Hitlerova typu. Zpráskanému Rusku může vládnout až do 90

Neustálé ústupky, nové a nové nabídky nebo další balíky protiruských sankcí nikam nevedou, uvažuje host Zuzany Tvarůžkové. Podle informací ministryně zahraničí Evropské unie Kaji Kallasové sice sankce vedly ke ztrátám ruských ropných zisků o 30 procent, ale ještě to o ničem nerozhoduje, upozorňuje Dvořák s tím, že celé situaci nepomáhají omezení z druhé strany - třeba na dovoz nebo použití západních zbraní.
"Není možné, aby si Evropa a Amerika hrály na chytrou horákyni, protože nakonec se ukáže, že ta horákyně je velmi hloupá," shrnuje.
Ruský prezident Vladimir Putin je podle Dvořáka diktátor Stalinova nebo Hitlerova typu. Zatímco Hitler ale svůj život po vojenské porážce sám ukončil, Stalin se stal celosvětovým hrdinou druhé vlastenecké války. "A obávám se, že v tomhle případě hrozí Rusku totéž, protože ta společnost je stejně zpráskaná, jako byla ta Stalinova na počátku 50. let minulého století."
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:57 Je vůbec možné s Putinem politicky jednat a čekat od něj férové chování? Proč se ho Trumpovi nedaří krotit - je to jeho styl, nebo zatím nebyl donucen ke kompromisu?
04:57-09:34 Jakou taktiku by měl Západ zvolit - a má ještě nějaké účinné nástroje, které nevyužil? Hraje roli i to, že je Putin (zdánlivě) na sklonku své politické kariéry a nemá co ztratit?
09:34-17:41 Dokázalo někdy něco ovlivnit jeho kroky nebo rozhodování? Má dnes Kreml větší moc než oligarchové? Jak si Putinův režim i přes obrovské ztráty udržuje loajalitu společnosti?
17:41-20:58 Sdílí představu "velkoruského práva" na Ukrajinu skutečně většina Rusů? Nakolik je upřímné zklamání Trumpa po jednáních s Putinem - a opravdu Putin Trumpa obehrává?
20:58-25:13 Může mít Trump s Ruskem nějaké osobní či obchodní vazby, které veřejnost nezná? Čím může Rusko dál držet Západ v šachu?
25:13-30:05 Jak ruští oligarchové obcházejí sankce - bohatnou na válce, nebo spíše ztrácejí? Proč v Rusku záhadně umírají politici a podnikatelé - co případy spojuje? Existuje dnes v Moskvě viditelnější protiputinovský vzdor?
30:05-36:54 Co to znamená, když i guvernérka Ruské centrální banky varuje před vyčerpanými financemi, zatímco Putin to odmítá? Jaká budoucnost čeká Rusko po Putinovi - přijde tvrdší nástupce, nebo období mocenského boje?