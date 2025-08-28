Zahraničí

Dvořák: Putin je diktátor Hitlerova typu. Zpráskanému Rusku může vládnout až do 90

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 56 minutami
V dané chvíli je problémem všeho samotný Donald Trump a velmi měkká Evropa, která si počíná jako na konci 30. let. "A všichni dobře víme, jak to dopadlo," konstatuje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
Spotlight Aktuálně.cz - Libor Dvořák | Video: Tým Spotlight

Neustálé ústupky, nové a nové nabídky nebo další balíky protiruských sankcí nikam nevedou, uvažuje host Zuzany Tvarůžkové. Podle informací ministryně zahraničí Evropské unie Kaji Kallasové sice sankce vedly ke ztrátám ruských ropných zisků o 30 procent, ale ještě to o ničem nerozhoduje, upozorňuje Dvořák s tím, že celé situaci nepomáhají omezení z druhé strany - třeba na dovoz nebo použití západních zbraní.

"Není možné, aby si Evropa a Amerika hrály na chytrou horákyni, protože nakonec se ukáže, že ta horákyně je velmi hloupá," shrnuje.

Ruský prezident Vladimir Putin je podle Dvořáka diktátor Stalinova nebo Hitlerova typu. Zatímco Hitler ale svůj život po vojenské porážce sám ukončil, Stalin se stal celosvětovým hrdinou druhé vlastenecké války. "A obávám se, že v tomhle případě hrozí Rusku totéž, protože ta společnost je stejně zpráskaná, jako byla ta Stalinova na počátku 50. let minulého století."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:57 Je vůbec možné s Putinem politicky jednat a čekat od něj férové chování? Proč se ho Trumpovi nedaří krotit - je to jeho styl, nebo zatím nebyl donucen ke kompromisu?

04:57-09:34 Jakou taktiku by měl Západ zvolit - a má ještě nějaké účinné nástroje, které nevyužil? Hraje roli i to, že je Putin (zdánlivě) na sklonku své politické kariéry a nemá co ztratit?

09:34-17:41 Dokázalo někdy něco ovlivnit jeho kroky nebo rozhodování? Má dnes Kreml větší moc než oligarchové? Jak si Putinův režim i přes obrovské ztráty udržuje loajalitu společnosti?

17:41-20:58 Sdílí představu "velkoruského práva" na Ukrajinu skutečně většina Rusů? Nakolik je upřímné zklamání Trumpa po jednáních s Putinem - a opravdu Putin Trumpa obehrává?

20:58-25:13 Může mít Trump s Ruskem nějaké osobní či obchodní vazby, které veřejnost nezná? Čím může Rusko dál držet Západ v šachu?

25:13-30:05 Jak ruští oligarchové obcházejí sankce - bohatnou na válce, nebo spíše ztrácejí? Proč v Rusku záhadně umírají politici a podnikatelé - co případy spojuje? Existuje dnes v Moskvě viditelnější protiputinovský vzdor?

30:05-36:54 Co to znamená, když i guvernérka Ruské centrální banky varuje před vyčerpanými financemi, zatímco Putin to odmítá? Jaká budoucnost čeká Rusko po Putinovi - přijde tvrdší nástupce, nebo období mocenského boje?

Trump nechal nad překvapeným Putinem přeletět bojové letouny. Zatleskal si a svezl ruského vůdce na jednání. | Video: Reuters, Asociated Press
 
Mohlo by vás zajímat

Nastal čas připravit jednání o prioritách a bezpečnostních zárukách, řekl Zelenskyj

Nastal čas připravit jednání o prioritách a bezpečnostních zárukách, řekl Zelenskyj

Při střelbě na katolické škole v Minneapolis zahynuly dvě děti, 14 osob je zraněných

Při střelbě na katolické škole v Minneapolis zahynuly dvě děti, 14 osob je zraněných

Trump vyzval ke stíhání George Sorose a jeho syna, viní je z podpory nepokojů

Trump vyzval ke stíhání George Sorose a jeho syna, viní je z podpory nepokojů

Trump pohrozil Evropě sankcemi kvůli "orwellovské" cenzuře sociálních sítí

Trump pohrozil Evropě sankcemi kvůli "orwellovské" cenzuře sociálních sítí
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Vladimir Putin Válka na Ukrajině Ukrajina Donald Trump Evropa Libor Dvořák

Právě se děje

před 11 minutami
Osmnáctiletá Češka trápila wimbledonskou vítězku. Jenže neproměňovala setboly

Osmnáctiletá Češka trápila wimbledonskou vítězku. Jenže neproměňovala setboly

Tereza Valentová podlehla po boji Jeleně Rybakinové z Kazachstánu. Dál jde naopak Markéta Vondroušová.
před 30 minutami
Krutá předpověď pro Pastrňáka. Analýza ukázala, kde bude Boston za pět let

Krutá předpověď pro Pastrňáka. Analýza ukázala, kde bude Boston za pět let

Hokejový Boston chce zpátky mezi špičku NHL. Nakonec ho ale dlouhodobé "plácání se" u ligového dna nemine.
před 36 minutami

Kapitalistické pozlátko očima socialistické šedi. Snový Západ na neznámých fotkách

Kapitalistické pozlátko očima socialistické šedi. Snový Západ na neznámých fotkách
Prohlédnout si 44 fotografií
Do rakouské vesničky Semmering si v tomto případě udělala výlet patrně nějaká maďarská cestovní kancelář, případně podnik. V popředí totiž vidíte zájezdový autobus Ikarus 55, který kontrastuje se spoustou Mercedesů na přilehlém parkovišti.
Parkoviště na vídeňském náměstí Hrdinů v roce 1967. Všude samý Brouk, ale i nějaký ten Opel nebo Citroën se najdou.
před 42 minutami

Nikdo neví, proč odtud lidé odešli. Osada starší než Tutanchamon dodnes budí otázky

Nikdo neví, proč odtud lidé odešli. Osada starší než Tutanchamon dodnes budí otázky
Prohlédnout si 33 fotografií
...
Na své si přijdou i milovníci povětrných procházek po členitém pobřeží.
před 56 minutami
Dvořák: Putin je diktátor Hitlerova typu. Zpráskanému Rusku může vládnout až do 90
37:02

Dvořák: Putin je diktátor Hitlerova typu. Zpráskanému Rusku může vládnout až do 90

V dané chvíli je problémem všeho samotný Donald Trump a velmi měkká Evropa, která si počíná jako na konci 30. let, konstatuje Libor Dvořák.
před 56 minutami
Koleje, nebo privát? V jednom městě vyjde komerční nájem levněji než kolejné

Koleje, nebo privát? V jednom městě vyjde komerční nájem levněji než kolejné

Porovnali jsme ceny kolejného a privátů v 88 lokalitách napříč Českem. Lepší koleje stojí až 9000 korun měsíčně, přesto jsou už beznadějně rozebrané.
před 6 hodinami
Nové dno Manchesteru United. Po neskutečném dramatu vypadl s týmem ze čtvrté ligy

Nové dno Manchesteru United. Po neskutečném dramatu vypadl s týmem ze čtvrté ligy

Penaltový rozstřel trval 18 minut a ke slovu se v něm dostali i brankáři obou celků. Nakonec se na úkor favorita radovalo Grimsby.
Další zprávy