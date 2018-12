Těším se, až budeme mít klid, paní Merkelová i já. Dvojnice kancléřky vyhlíží důchod

Kalhotový kostým s červeným sáčkem, jantarový náhrdelník, světlehnědé vlasy vyfénované do upraveného účesu s ofinkou. Ursula Wanecká ze západoněmeckého regionu Sauerland by mohla být úplně normální úřednicí. Když ale s osobními strážci projíždí v černé limuzíně Berlínem, je iluze, že ve voze sedí nejmocnější žena Německa, téměř dokonalá. Ursula Wanecká je totiž velmi podobná Angele Merkelové.

Tato podobnost jí v roce 2005, kdy se Merkelová poprvé stala kancléřkou, přinesla zajímavý přivýdělek. Waneckou si totiž od té doby lidé zvou na nejrůznější soukromé akce, aby vystupovala jako kancléřčina dvojnice.

Že jí tato neobvyklá brigáda vydrží tak dlouho, sama nečekala. Nyní se stejně jako kancléřka připravuje Wanecká na konec jedné éry, napsala agentura DPA.

"Těším se, že pak budeme mít trochu klidu - paní Merkelová i já," říká Wanecká. Po osmnácti letech, které strávila Merkelová ve funkci předsedkyně Křesťanskodemokratické unie (CDU) a třinácti letech ve funkci kancléřky, je oblíbená dvojnice ze své "funkce" trochu unavená. Předsednictví CDU se Merkelová již vzdala.

"Pokud všechno půjde tak, jak si to představuji, budeme moci na konci jejího výkonu funkce kancléřky v roce 2021 jít společně do důchodu," říká 61letá Wanecká. Sedí přitom s šálkem kávy ve svém bytě na okraji Attendornu v regionu Sauerland na západě Německa. Před sebou má fotografie a další upomínky na to, čemu říká "velká dobrodružná cesta mého života".

Všechno sedí…

Vše to začalo v roce 2005 jedním karnevalovým kostýmem. Protože jí původní nápad na převlek nevyšel, vymyslela rychle náhradní řešení a poprvé vklouzla do role, která je pro ni jako dělaná. "Vlastně toho nemusím moc měnit, abych mohla být Merkelovou. To, jak stojím, jak gestikuluji, moje celé vyzařování… všechno to tak nějak sedí," říká Wanecká.

A má pravdu: V křesle sedí s rameny trochu dopředu, když gestikuluje, pohybují se její ruce, horní část paží ale zůstává těsně u těla. "Účes vlastně paní Merkelová odkoukala ode mě a ne naopak," říká dvojnice a směje se tak trochu rezervovaným způsobem, jakým to činí i Merkelová. Jen její polský přízvuk ji prozradí: Nelze přeslechnout, že Wanecká nepochází z baltského regionu Uckermark, kde vyrůstala Merkelová.

Wanecká se před lety nechala přemluvit, aby poslala své fotografie agentuře, která zastupuje lidi podobné slavným osobnostem. Od té doby jí agentura nabízí jako "nejpodobnější německou dvojnici německé spolkové kancléřky".

Wanecká často vystupuje v televizi a filmech, účastnila se natáčení satirického pořadu německé veřejnoprávní stanice ZDF "Heute-Show" nebo populárně naučného programu soukromé stanice Pro7 "Galileo". Coby překvapení se objevuje na narozeninových oslavách nebo slavnostech, po Berlíně doprovází lidi na firemních výletech.

Pozdvižení vyvolalo v roce 2015 její vystoupení v reklamě na časopis určený lesbám "Straight". Wanecká v ní zpodobňuje kancléřku, sedí přitom na hraně postele a zezadu se k ní něžně tulí její milenka. Než Wanecká souhlasila, že reklamu natočí, váhala. "Je pro mě důležité, abych kancléřku nezesměšňovala. Měla by vždy zůstat státnicí," říká dvojnice. Hlavní poselství reklamního spotu, tedy ukázat, že je homosexualita něčím zcela normálním, pro ni bylo ale natolik důležité, že nakonec s natáčením souhlasila.

Jsem pyšná na to, že jsem dvojnicí

"Nikdy jsem to nechtěla dělat moc dlouho," vzpomíná Wanecká a dodává, že na počátku nemohla ani tušit, že Merkelovou čeká tak dlouhá politická kariéra. Tím, že kancléřku obdivuje, se netají: "Paní Merkelovou považuji za velkou demokratku, která pro naši zemi mnoho udělala." "Jsem pyšná i na to, že jsem dvojnicí nejmocnější ženy světa," dodává. Její neobvyklý koníček jí podle jejích slov otevřel svět, který by jí jinak zůstal neznámý.

"Neuplyne ani den, kdy by mě někdo kvůli podobnosti s naší spolkovou kancléřkou neoslovil," říká Wanecká. Z toho, že bude mít zřejmě brzy méně práce, ale smutná není: Trémy a stresu z toho, aby vyhověla svým zákazníkům, má už dost. Od okamžiku, kdy se kancléřka Merkelová stala kvůli svému postoji v uprchlické krizi pro mnohé terčem nenávisti, má Wanecká i trochu strach. "Je to velmi náročné. Těším se, že si budu moci oddychnout," říká.

Podobně s klidem jako Wanecká odchod kancléřky Merkelové z čela CDU berou i další dvojnice, například kabaretistka Marianne Schätzleová od Bodamského jezera, která vystupuje jako "Angela Druhá". "Lidem se to vždy líbilo," říká. Že se Merkelové podobá, si sama Schätzleová nejdřív prý vůbec nemyslela. Do svého programu zařadila výstup, při kterém ztvárňuje Merkelovou, až na přání publika. Protože měl úspěch, už se jej nevzdala.

Za postupné odcházení je Merkelové vděčná i její další dvojnice Antonia von Romatowská. Poté, co Merkelová oznámila, že se vzdá funkce předsedkyně CDU a zůstane jen kancléřkou, von Romatowská agentuře DPA řekla, že nejmocnější ženu Německa paroduje a imituje již 15 let a vždy jí bylo jasné, že tento okamžik jednou přijde. "Proto jsem se již před několika lety začala zabývat i parodováním jiných političek," vysvětlila.

Na odchod Merkelové z výsluní německé politiky, který bude znamenat méně práce i pro ni, se dvojnice Wanecká těší i kvůli jedné zcela konkrétní věci, které se musela vzdát. Na rozdíl od Merkelové si totiž Wanecká ráda lakuje nehty. Až její kariéra jako dvojnice skončí, bude se moci opět zdobit podle libosti: "Pak půjdu ze všeho nejdřív do nehtového studia."

Video: "Bylo mi ctí a potěšením." Merkelová se loučila na sjezdu CDU.