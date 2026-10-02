Dvě vyloučená arabská uskupení se mohou účastnit voleb, rozhodl izraelský nejvyšší soud

Izraelský nejvyšší soud v pátek povolil dvěma kandidátkám s převažujícím arabským voličstvem, aby se zúčastnily parlamentních voleb na konci října. Píše to agentura AFP. Strany čelily snaze ústřední volební komise o vyloučení z voleb. Jednoho z arabských politiků ale soud přiměl na kandidaturu rezignovat.
V září komise hlasovala pro vyřazení voleb strany Raam a aliance nazvané Sjednocená kandidátka, kterou tvoří tři strany s převážně arabským voličstvem.
Komise, ve které zasedají představitelé dalších izraelských stran, to odůvodňovala tím, že na zmíněné subjekty se vztahuje ústavní zákaz. Ten znemožňuje účast ve volbách kandidátkám, které zpochybňují právo Izraele na samostatnou existenci či podporují ozbrojený boj proti Izraeli.
Podle soudu předložené podklady nebyly dostačující proto, aby dokázaly, že je na strany možné uplatnit ústavní zákaz.
Nejvyšší soud ale přiměl k rezignaci na kandidaturu Samiho abu Šehadeha, politika levicové strany Balad, který teroristický útok ze 7. října 2023 označil za „historicky významnou událost“. Kvůli výroku ze dne po útoku čelil kritice, že tím podpořil teroristické hnutí Hamás, což odmítl.
Agentuře Reuters v souvislosti s počínáním soudu řekl, že pociťuje nerovný přístup. Uvedl, že izraelští politici šířící nenávist proti Palestincům kandidovat mohli. „Prostor pro politickou aktivitu a svobodu slova pro arabsko-palestinskou menšinu v Izraeli se zmenšuje,“ řekl Reuters.
Lidé arabského původu představují zhruba 20 procent izraelského obyvatelstva. Arabští političtí představitelé kritizují, že izraelské úřady k těmto občanům přistupují diskriminačně.
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