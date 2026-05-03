Dvě migrantky utonuly při snaze přeplout Lamanšský průliv z Francie do Británie

Dvě ženy přišly o život poté, co se u Calais převrhl člun s přibližně 80 migranty, kteří se pokoušeli přeplout z Francie do Británie. Napsala o tom agentura Reuters s odkazem na francouzské úřady.

Lamanšský průlivFoto: Shutterstock
„S politováním musíme oznámit, že jsme nalezli dvě osoby, dvě ženy, které zemřely,“ řekl Christophe Marx z prefektury departementu Pas-de-Calais a dodal, že ostatní se podařilo zachránit.

Tragédie znovu poukazuje na problémy, s nimiž se Británie a Francie potýkají při snaze zastavit malé čluny nelegálně přepravující migranty přes Lamanšský průliv.

Rozšířené obavy z migrace zároveň posilují podporu protiimigračních stran, jako je Reform UK či francouzské Národní sdružení (Rassemblement national).

Minulý měsíc Británie oznámila, že v rámci tříleté dohody o ochraně hranic poskytne Francii až 660 milionů liber (18, 6 miliard Kč) s cílem omezit nelegální migraci do Británie přes Lamanšský průliv, přičemž část financí bude podmíněna dosaženými výsledky.

Požár v Českém Švýcarsku 2026.
Požár v Českém Švýcarsku se podařilo dostat pod kontrolu, hasit bude sedm vrtulníků

Požár v národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na čtyři úseky. Dva úseky jsou větší. Na ně cílí vrtulníky. Jeden úsek je v blízkosti domova se zvláštním režimem. Hasiči se snaží domov uchránit. V České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček, který je na místě. Hasiči zasahují u Rynartic, části obce Jetřichovice, od soboty.

Meteorologové rozšířili výstrahu, riziko požárů platí pro celé Česko

Zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů nově hrozí v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech a lidé by s tímto rizikem měli počítat až do středy. Poté by se měla situace částečně zlepšit. Uvedl to dnes Český hydrometeorologický ústav, který tak rozšířil své předchozího upozornění ohledně možných požárů i na celou Moravu a Slezsko a současně prodloužil jeho platnost.

„Přestaň jíst lidi!“ Odposlechy odkrývají případy kanibalismu mezi ruskými vojáky

„Žádný kanibalismus!“ Tak měl znít rozkaz ruského štábního důstojníka, který zachytila ukrajinská vojenská rozvědka a k němuž získal přístup britský deník The Times. Materiál má spolu s dalšími podle ukrajinské strany dokládat údajné případy kanibalismu, k němuž se ruští vojáci měli prý uchýlit kvůli nedostatku jídla během zimních měsíců. Rusko toto podezření odmítá.

