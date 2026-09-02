Dvě lodě se srazily u Istanbulu, posádká jedné z nich se nehlásí

Nedaleko Istanbulu v Marmarském moři, které je součástí strategické námořní trasy spojující Černé moře se Středozemním, se dnes srazily dvě obchodní lodě plující pod tureckou vlajkou. Zatímco jedno z plavidel nevykazuje žádné škody, s posádkou druhé lodě se úřady nemohou spojit, napsala agentura Reuters. Poznamenala, že v oblasti zasahují záchranáři.
Lodě se srazily v 03:00 místního času (02:00 SELČ). Jedním z plavidel byl tanker na chemické produkty Alsu, druhým byla nákladní loď na sypký náklad Tugberk Imamoglu. Alsu mířila do Egejského moře, Tugberk Imamoglu pak do Černého moře.
S desetičlennou posádkou nákladní lodě se úřady nemohou spojit, proto do oblasti srážky vyslaly záchranáře s vrtulníky k záchranné a pátrací operaci.
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