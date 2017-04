"Ta druhá" Le Penová. Neteř vůdkyně francouzské krajní pravice se hlásí o slovo, teta je proti

před 4 hodinami

Sedmadvacetiletá Marion Maréchal Le Penová patří společně se svojí tetou, favoritkou na úřad francouzského prezidenta Marine Le Penovou k nejvýraznějším tvářím krajně pravicové Národní fronty. Mezi oběma ženami ale panuje napětí. Mladší Marion je především v sociální oblasti mnohem konzervativnější a má blíže ke svému dědovi Jean-Marie Le Penovi, který stranu v 70. letech minulého století založil.

Paříž - Když byly Marion Maréchalové Le Penové dva roky, poprvé se společně se svým dědečkem, tehdejším šéfem francouzské protiimigrační Národní fronty Jeanem-Mariem Le Penem, objevila na předvolebních plakátech.

O dvacet let později se z Marion stala nejmladší poslankyní v moderních dějinách Francie.

Aktuálně patří sedmadvacetiletá Marion společně se svojí tetou, favoritkou na úřad francouzského prezidenta Marine Le Penovou, mezi nejvýraznější tváře protiimigrační Národní fronty.

Mezi oběma ženami ale panuje napětí.

Jsem po dědovi

Mladší Marion je především v sociální oblasti mnohem konzervativnější a má v názorech blíž ke svému dědečkovi, který stranu v 70. letech založil.

"Bylo by hloupé, kdybych neřekla, že jsem ideologickou dědičkou svého dědy," přiznala otevřeně v nedávném rozhovoru pro britský list Financial Times.

Staví se proti potratům nebo třeba sňatkům mezi homosexuály. O nich řekl, že "sňatky osob stejného pohlaví otevírají dveře polygamii".

Minulý rok taky vyvolala otevřený konflikt ve francouzské Národní frontě, když řekla, že by si ženy měly za případný potrat platit samy. Partaj pak oficiálně dementovala, že by to bylo součástí stranického programu.

"Ta druhá Le Penová" taky úplně nesdílí ekonomický program francouzské Národní fronty.

Nevystupuje například proti volnému obchodu a není tak silnou zastánkyní ochranářské politiky jako její známější teta Marine. I postoj k euru má mladší Le Penová dlouhodobě umírněnější.

Nekritizují se veřejně

Úspěšná mladá politička sice se svojí tetou nevychází příliš dobře. Do jejího sporu s otcem Jeanem-Marie Le Penem se ale veřejně nezapojila. Přestože sympatie k dědečkovi neskrývá.

Marine Le Penová v roce 2011 převzala vedení francouzské Národní fronty po svém otci a rozešla se s ním kvůli tomu ve zlém.

Marine se ale podařilo očistit stranu od nálepky antisemitské a xenofobní partaje, kterou jí dal právě Jean-Marie Le Pen.

Spor se vyhrotil loni, kdy byl Le Pen ze strany vyloučen. Marion svoji tetu v tomto kroku veřejně nepodpořila. Ale ani ji hlasitě nekritizovala.

Marine, která by se podle nejnovějších průzkumů měla bez problémů dostat do druhého kola nadcházejících prezidentských voleb ve Francii, nedávno prohlásila, že její neteř Marion je nezkušená.

Na otázku francouzského tisku, jakou roli by měla případně sehrát v její vládě, odpověděla, že ministryni z ní neudělá. "Moje neteř? Je poslankyní, to stačí," odsekla Marine s tím, že neteři nic nedluží.

"Ministryní? Je mi to jedno. Ale nezkušená? To přehání," řekla pak podle týdeníku Journal du Dimanche Marion Le Penová svým blízkým.

Nová hvězda? Uvidíme

V nadcházejících prezidentských volbách, ve kterých je její teta Marine pořád favoritkou, ale může "ta druhá Le penová" sehrát roli důležitého jazýčku na vahách.

Dokáže Národní frontě nalákat mladé Francouze. Podmanit si může i konzervativní voliče, které zklamal republikán Francois Fillon, který zápasí se skandálem kolem fiktivního zaměstnávání své ženy.

Marion ale může zároveň odradit liberálnější voliče, kteří nesouhlasí s jejími výroky ohledně potratů nebo sňatků homosexuálů.

Francouzská média si pak všímají, že mladá Marion se do prezidentské kampaně své tety nezapojuje a spíš se drží v pozadí.

Podle některých zdrojů se připravuje na parlamentní volby, které se ve Francii budou konat letos v červnu.

Šéfka krajně pravicové Národní fronty Marine Le Penová patří mezi favority francouzských prezidentských voleb. Slibuje, že zemi vyvede z EU. | Video: Simone Radačičová | 02:27

autor: Simone Radačičová