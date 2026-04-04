Dvě Češky uvázly při výletu v rakouských Alpách, zachraňovala je horská služba

ČTK

Dvě Češky ve věku 21 a 28 let se v pátek dostaly do potíží v rakouské horské oblasti Dachstein. Při přechodu sedla je zaskočily zimní podmínky, informovala dnes agentura APA s odvoláním na policii.

ledovec Morteratsch alpy švýcarsko
ledovec Morteratsch alpy švýcarskoFoto: Reuters
Češky vyrazily v pátek kolem poledne pěšky z Hallstattu s cílem dojít přes sedlo Strähnhag ve výšce zhruba 1500 metrů do Gosau, kde měly zajištěné ubytování. Trasa sice vede po široké a dobře značné cestě, která však od výšky 870 metrů nebyla prohrnutá.

Obě mladé ženy stoupaly vzhůru v místy až po kolena hlubokém sněhu. Poté, co si dvě serpentiny zkrátily strmým lesem a přitom se zcela vyčerpaly, kolem 16:30 ve výšce 1210 metrů zavolaly tísňovou linku.

Jeden z alpských policistů se okamžitě vydal se sněžnicemi k ženám, které o dvě hodiny později nalezl v lesním terénu zcela mimo cestu. Společně s horskou službou, která dorazila krátce poté, se skupina vydala zpět do údolí.

Obě ženy odmítly lékařskou pomoc a zahřály se u horské služby v Hallstattu, než je záchranáři dopravili do jejich ubytování v Gosau.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Živnost „influencer“ české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.
Živnost „influencer“ české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.
Živnost „influencer" české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.

