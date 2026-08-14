Dva týdny po nájezdu Maročanů. Španělé v napětí, děsí je zprávy o další vlně

Od vypuknutí migrační krize v Ceutě uplynuly dva týdny, její následky ale ve městě zůstávají. V enklávě stále pobývají tisíce migrantů, některé pláže jsou prakticky nedostupné a napětí mezi Španělskem a Marokem znovu roste. Marocké úřady se tak připravují na možnost dalšího hromadného pokusu o překročení hranice už tuto sobotu.
Ve španělské enklávě Ceuta zůstává i čtrnáct dní po masivním pokusu o překročení hranice z Maroka několik tisíc migrantů. Španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska ve čtvrtek uvedl, že úřady evidují zhruba pět tisíc lidí. Odhady počtu těch, kteří do města na konci července dorazili, se přitom pohybují mezi 70 a 80 tisíci.
Drtivá většina migrantů se ale mezitím dobrovolně vrátila do Maroka. Počet těch, kteří v Ceutě zůstávají, se proto postupně mění. Ještě v posledních dnech starosta Juan Jesús Vivas hovořil o osmi až 12 tisících migrantech a jejich počet se postupně dál zmenšuje.
Tisíce dětí mimo systém
Zvláštní pozornost přitom úřady věnují nezletilým migrantům. Španělsko zatím zaregistrovalo přibližně 1900 migrantů mladších 18 let. Podle organizace Save the Children ale můžou být mimo oficiální systém stále až čtyři tisíce nezletilých. Právě děti bez doprovodu rodičů požívají ve Španělsku větší právní ochranu. Jejich identifikace a registrace proto patří mezi hlavní úkoly úřadů.
Krize se ale výrazně dotýká také každodenního života ve městě. Některé pláže, které běžně využívají místní obyvatelé, jsou kvůli přítomnosti migrantů a bezpečnostním opatřením přístupné jen omezeně. Situace podle místních úřadů komplikuje také běžný chod Ceuty.
Maroko se připravuje na další nápor
Obavy z další eskalace zesílily poté, co se na internetu začaly šířit výzvy k novému hromadnému překročení hranice 15. srpna. Masový přechod na konci července přitom měl tragickou bilanci. Nejméně osm desítek lidí při pokusu dostat se na španělské území zemřelo.
Marocké ministerstvo vnitra ve středu oznámilo posílení bezpečnostních opatření v okolí hranic s Ceutou a Melillou. Také Rabat varoval, že proti organizátorům i účastníkům případného pokusu zasáhne. Španělské bezpečnostní složky proto počítají s možností, že se situace v sobotu znovu vyhrotí.
Spor o území znovu na povrchu
Maroko od získání nezávislosti v roce 1956 považuje Ceutu a Melillu za území, která Španělsko podle něj neoprávněně kontroluje. Rabat dlouhodobě požaduje jejich navrácení. Madrid naopak obě města považuje za nedílnou součást Španělska.
Napětí mezi oběma zeměmi znovu zvýšilo prohlášení marockého ministra spravedlnosti Abdellatifa Ouahbiho, který vznesl nárok na svrchovanost nad oběma městy.
Španělsko reagovalo ostře. Ministryně obrany Margarita Roblesová během návštěvy Ceuty prohlásila, že města jsou „superšpanělská“ a nikdo na ně nesmí sáhnout. „Jakýkoli útok na Ceutu a Melillu je útokem na celé Španělsko,“ uvedla Roblesová.