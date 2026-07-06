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Zahraničí

Dva totálně vyčerpané Čechy zachraňovala horská služba na Grossglockneru

ČTK

Dvaatřicetiletý Čech a 27letá Češka přečkali noc na dnešek v nouzovém bivaku nedaleko vrcholu nejvyšší rakouské hory Grossglockner poté, co je zaskočilo prudké zhoršení počasí. Záchranáři jim pomohli sestoupit, informovala policie ve spolkové zemi Tyrolsko.

Grossglockner
Grossglockner Foto: Michieliosios / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
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Dvojice vyrazila v sobotu po hřebeni Stüdlgrat na vrchol Grossglockneru (3798 m n. m.), odpoledne se ale zhoršilo počasí a začalo sněžit. Když se setmělo, nacházeli se stále ve výšce kolem 3700 metrů.

"Vybudovali nouzový bivak a přečkali tam noc ve větrné a sněhové bouři," uvedla policie s tím, že dnes ráno muž uskutečnil tísňový hovor.

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Vzhledem k povětrnostní situaci nebyla možná záchrana vrtulníkem. K oběma vyčerpaným alpinistům proto vystoupili dva záchranáři z horské služby. Pomohli jim se zahřát natolik, že oba byli schopni sestoupit na chatu Erzherzog-Johann-Hütte.

V sobotu zasahovala rakouská horská služba při záchraně 29letého Čecha, který se těžce zranil při desetimetrovém pádu. Nehoda se odehrála na stejném hřebeni Stüdlgrat, rovněž nedaleko vrcholu Grossglockneru.

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