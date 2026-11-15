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Zahraničí

Dva tankery v Hormuzském průlivu narazily na miny, jeden se potopil, uvedl Írán

ČTK
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Dva ropné tankery narazily v Hormuzském průlivu na námořní miny. Jedna z lodí se kvůli rozsahu poškození potopila, uvedly íránské revoluční gardy. Teherán od vypuknutí války se Spojenými státy na konci února trvá na tom, aby plavidla pro průjezd úžinou získala jeho povolení, a útočí na ta, která tuto podmínku nesplňují.

Plavidla v Hormuzském průlivu, pohled z ománského regionu Musandam. Archivní snímek. REUTERS/Stringer/File Photo
Plavidla v Hormuzském průlivu, pohled z ománského regionu Musandam. Archivní snímek. REUTERS/Stringer.Foto: REUTERS – Stringer
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"V posledních hodinách narazily dva ropné tankery, které pluly po nepovolené trase v jižní části Hormuzského průlivu, na námořní miny, což vyvolalo mohutné výbuchy a požáry," uvedly revoluční gardy v prohlášení, které odvysílala státní televize. "Jedna z těchto lodí - tanker přepravující více než dva miliony barelů ropy - se v důsledku exploze a požáru potopila v jižních vodách Perského zálivu," dodaly.

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Agentura AFP uvedla, že informaci kromě íránských revolučních gard jiný zdroj nepotvrdil. Britská námořní agentura UKMTO však dnes zveřejnila zprávu indických námořních úřadů o útoku na ropný tanker, který proplouval Perským zálivem na východ, než vplul do Hormuzského průlivu. "Všichni členové posádky byli nalezeni a jsou v pořádku. Rozsah škod a dopad na životní prostředí zatím nejsou známy," uvedla UKMTO. Zatím není jasné, zda jde o jednu z lodí, o kterých informoval Teherán.

Spojené státy a Izrael 28. února společnými údery ze vzduchu rozpoutaly válku s Íránem. Americký prezident Donald Trump původně tvrdil, že cílem je odstranit íránský režim a že konflikt potrvá jen několik týdnů. Írán ale v reakci začal útočit mimo jiné na lodě v Hormuzském průlivu, což přispělo k výraznému růstu cen ropy. Touto námořní cestou se totiž z oblasti vyváží ropa a plyn na světový trh.

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