"Už není co ukázat." Rusové ruší vojenské přehlídky, zvěsti o zpustošené armádě sílí

Anektovaný poloostrov Krym a dva ruské regiony sousedící s Ukrajinou nebudou v květnu pořádat tradiční přehlídky k výročí konce druhé světové války. Jejich gubernátoři to odůvodňují mimo jiné tím, že nechtějí provokovat nepřítele velkým počtem vojenských vozidel. Zahraniční komentátoři ale tvrdí opak a podotýkají, že pravým důvodem může být nedostatek techniky, kterou Rusko nyní disponuje.

Ve středu odvolal prvomájové průvody i tradiční vojenské přehlídky, které se po celém Rusku každoročně konají 9. května, krymský gubernátor Sergej Aksjonov. Stejné rozhodnutí již před několika dny oznámili představitelé Kurské a Belgorodské oblasti. Oba tyto regiony, které přímo sousedí s Ukrajinou, a stejně tak polostrov Krym se od začátku války staly opakovaně terčem náletů bezpilotních letounů. Podle Kremlu stojí za útoky ukrajinské síly, Kyjev se k nim ale nehlásí.

Gubernátor Kurské oblasti Roman Starovojt tento týden prohlásil, že se ceremoniál rozhodl zrušit především z "bezpečnostních důvodů", informovala ruská agentura RBK. Kvůli bezpečnosti zrušily všechny květnové akce i krymské úřady. Představitel Belgorodského regionu Vjačeslav Gladkov zase uvedl, že přehlídka v centru regionálního hlavního města se taktéž nebude konat, a to z toho důvodu, aby "nedošlo k provokaci nepřítele velkým počtem vozidel a vojáků".

Kreml v reakci na to uvedl, že rozhodnutí o zrušení vojenských přehlídek, jimiž si Rusové připomínají porážku nacistického Německa, leží zcela v rukou jednotlivých oblastí. "Je to výsadní právo šéfů regionů. Ti samozřejmě přijímají příslušná opatření, která vychází ze zájmu zajištění bezpečnosti občanů. To je hlavní a jediná priorita," komentoval pro agenturu TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. "Pokud jde o hlavní přehlídku (v Moskvě), ta se připravuje a její konání se plánuje," dodal.

Někteří zahraniční komentátoři ale uvádějí, že jedním z důvodů může být i nedostatek vojenské techniky, kterou má ruská armáda po více než rok trvajícím konfliktu stále k dispozici. Také podotýkají, že většinu zbývajících přehlídkových vozidel Kreml pravděpodobně potřebuje využít hlavně v Moskvě či v ruských větších městech.

"Proč k tomu asi došlo? Všichni víme proč," komentovala na Twitteru americká novinářka Sarah Ashton-Cirillová a poukázala přitom na významné ruské ztráty v posledních měsících. "Je to proto, že kromě (tanků) T-34 už není na přehlídce co ukázat?" tázala se na téže sociální síti Maria Drutska, která působí na ukrajinském ministerstvu obrany.

Již v loňském roce Kreml ukázal na hlavní přehlídce v Moskvě u některých druhů vojenského vybavení méně kusů než v dřívějších letech. I přesto ale na Rudém náměstí pochodovalo na 11 tisíc lidí a 131 kusů vojenské techniky. Americký magazín Forbes ale tehdy podotkl, že loňský slavnostní ceremoniál, kterým chce Rusko každoročně demonstrovat svou sílu a vojenskou zdatnost, byl spíše ponižující.

"V roce 2015, po ruské anexi Krymu, využilo Rusko přehlídku ke Dni vítězství k odhalení robustního souboru nových a zdánlivě hrozivých zbraní. Nyní, po neúspěšném pokusu dobýt Ukrajinu silou, se naplno projevily vojenské nedostatky Ruska, což posílí ukrajinskou chuť k trvalému odporu a dlouhé opotřebovací válce," komentoval pro magazín americký analytik Craig Hooper v květnu loňského roku.

