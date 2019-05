Čína oficiálně zatkla dva Kanaďany, podezřívá je z krádeže státního tajemství

před 5 hodinami

Čínské úřady oficiálně zatkly dva Kanaďany, kteří jsou v zemi podezřelí z krádeže státního tajemství a již půl roku jsou zadržováni. Informoval o tom kanadský deník The Globe and Mail a citoval zdroj z kanadské vlády, podle nějž formální obvinění zatím dvojici sděleno nebylo. Oficiální zatčení podle listu The Wall Street Journal znamená, že je schválila prokuratura a vazba může být prodloužena na dva až sedm měsíců.

Bývalý kanadský diplomat Michael Kovrig a podnikatel Michael Spavor byli zadrženi počátkem loňského prosince kvůli podezření z aktivit ohrožujících národní bezpečnost. Podle řady názorů bylo zadržení dvojice odvetou Číny za zatčení finanční ředitelky a zároveň dcery zakladatele čínské společnosti Huawei Technologies Meng Wan-čou v Kanadě. Peking tvrdí, že Kanaďan Kovrig "na běžný cestovní pas a s obchodními vízy často vstupoval na čínské území s cílem špionáže a krádeže citlivých informací prostřednictvím svého kontaktu v Číně". "Spavor byl Kovrigovou hlavní kontaktní osobou, která mu poskytovala tajné informace," uvedly v březnu bez dalších podrobností čínské úřady. Čína obvinila Kanaďany z krádeže státního tajemství. Mohlo jít o odvetu za Huawei číst článek Čínsky hovořící Kovrig pracuje jako analytik pro nevládní Mezinárodní krizovou skupinu (ICG), která se zaměřuje na předcházení konfliktům a jejich řešení v rámci celého světa. Předtím působil v letech 2003 až 2016 jako diplomat, mimo jiné i v Pekingu a Hongkongu. Jakýkoli svůj podíl na protičínské špionáži Kovrig již dříve popřel. Podnikatel Spavor žil ve městě Tan-tung u hranic se Severní Koreou, se kterou spolupracoval v kulturní oblasti.