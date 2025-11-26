Na sociálních sítích kolují záběry zachycující, jak policie místo činu, které se nachází nedaleko Bílého domu, uzavřela.
Zdroj agentury AP už dříve uvedl, že kromě dvou gardistů byl postřelen i podezřelý. To krátce poté potvrdil na síti Truth Social i prezident Trump, který je aktuálně na Floridě, kde stráví Den díkůvzdání.
"To zvíře, které postřelilo dva příslušníky Národní gardy, kteří jsou nyní v kritickém stavu a leží v různých nemocnicích, je také těžce zraněné, ale přesto za to zaplatí velmi vysokou cenu, " napsal prezident ještě předtím, než se na veřejnost dostala zpráva o smrti obou gardistů.
"Bůh žehnej naší skvělé Národní gardě a všem našim vojákům a strážcům zákona. Jsou to opravdu skvělí lidé. Já, jako prezident Spojených států, a všichni, kdo jsou spojeni s úřadem prezidenta, jsme s vámi!" dodal.
Stovky členů Národní gardy z hlavního města a několika amerických států hlídkují ve Washingtonu poté, co prezident Trump v srpnu vydal příkaz, kterým převzal kontrolu nad místní policií a vyslal gardy z osmi států do Washingtonu.
V reakci na středeční střelbu na členy Národní gardy chce americký prezident Donald Trump vyslat dalších 500 vojáků do Washingtonu D.C., uvedl ministr obrany Pete Hegseth.
"Stalo se to jen pár kroků od Bílého domu a to nezůstane bez odezvy. Proto mě prezident Trump požádal…přidat dalších 500 vojáků, příslušníků Národní gardy do Washingtonu D.C," řekl Hegseth.
