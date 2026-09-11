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Zahraničí

Dva dny po pohřbu norského krále Haralda zemřela jeho sestra, princezna Astrid

ČTK
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Ve věku 94 let zemřela norská princezna Astrid, starší sestra krále Haralda V., který zesnul koncem srpna a ve středu měl pohřeb. O úmrtí Astrid podle agentury Reuters informoval norský královský dvůr.

King Olav aboard the newly restored royal ship "Norge" with Princess Astrid after the handover at Horten Verft
Král Olaf V. na palubě nově zrestaurované královské lodi „Norge“ se svou mladší dcerou, princeznou Astrid po předání v Horten Verft, Norsko, 20. března 1986.Foto: Reuters – Erik Thorberg
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Harald zemřel 28. srpna ve věku 89 let. Norským králem byl déle než 35 let. Astrid se na veřejnosti naposledy objevila ve středu na jeho pohřbu, byla na kolečkovém křesle.

„Po celý svůj život princezna Astrid reprezentovala královský rod se srdečností a svědomitostí,“ uvedl nový král Haakon VIII., který se vlády ujal po smrti svého otce a složil přísahu 1. září v norském parlamentu.

May 2025 photo of Norway's Princess Astrid at the opening of the second part of the exhibition "At the King's Table - from tableware to contemporary ceramics" in the Queen Sonja KunstStall, in Oslo
Norská princezna Astrid na zahájení druhé části výstavy „U královského stolu – od nádobí po současnou keramiku“ v galerii královny Sonji KunstStall v Oslu v Norsku 27. května 2025.Foto: Reuters – Stian Lysberg Solum

Norsko se po vystoupení z personální unie se Švédskem v roce 1905 rozhodlo v referendu zachovat monarchii. Podle průzkumu agentury Norstat, o němž nedávno informovala agentura Reuters a který byl proveden po Haraldově úmrtí, podporuje monarchii 72 procent Norů.

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