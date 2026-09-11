Dva dny po pohřbu norského krále Haralda zemřela jeho sestra, princezna Astrid

Ve věku 94 let zemřela norská princezna Astrid, starší sestra krále Haralda V., který zesnul koncem srpna a ve středu měl pohřeb. O úmrtí Astrid podle agentury Reuters informoval norský královský dvůr.
Harald zemřel 28. srpna ve věku 89 let. Norským králem byl déle než 35 let. Astrid se na veřejnosti naposledy objevila ve středu na jeho pohřbu, byla na kolečkovém křesle.
„Po celý svůj život princezna Astrid reprezentovala královský rod se srdečností a svědomitostí,“ uvedl nový král Haakon VIII., který se vlády ujal po smrti svého otce a složil přísahu 1. září v norském parlamentu.
Norsko se po vystoupení z personální unie se Švédskem v roce 1905 rozhodlo v referendu zachovat monarchii. Podle průzkumu agentury Norstat, o němž nedávno informovala agentura Reuters a který byl proveden po Haraldově úmrtí, podporuje monarchii 72 procent Norů.
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