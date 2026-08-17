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Zahraničí

Dva Češi v italských Dolomitech narazili na krupobití. Vrtulník je dostal do bezpečí

ČTK

V italských Dolomitech v neděli odpoledne horská služba zachraňovala dva Čechy, informoval server Il Dolomiti. Podle něj byli oba v bezpečí dopraveni do horské chaty. Kvůli špatnému počasí zasahovali v italských Dolomitech záchranáři v neděli odpoledne i v několika dalších případech.

Dolomity jsou perlou severní Itálie
Kvůli špatnému počasí zasahovali v italských Dolomitech v neděli odpoledne záchranáři i v několika dalších případech, mimo jiné pomohli dvěma polským horolezcům v nesnázích. (Ilustrační foto)Foto: Martina Podhůrská
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Dva turisté z České republiky požádali o pomoc v neděli asi v 16:30, když je ve výšce 3200 metrů nad mořem zasáhlo krupobití. V tu dobu ale byli ještě několik set metrů od lanovky.

Pro Čechy uvázlé na hoře Tofana di Mezzo vzlétl vrtulník, který využil krátké přestávky ve špatném počasí, a turisty se tak podařilo dostat do bezpečí. O jejich zdravotním stavu se server Il Dolomiti nezmiňuje.

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Kvůli špatnému počasí zasahovali v italských Dolomitech v neděli odpoledne záchranáři i v několika dalších případech, mimo jiné pomohli dvěma polským horolezcům v nesnázích. Muž a žena skončili v nemocnici v Bolzanu.

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