Dva Britové byli odsouzeni za sexuální zneužívání dětí, ve vězení stráví přes 30 let

před 2 hodinami

Bývalý fotbalový trenér Barry Bennell byl odsouzen k 31 letům vězení za sexuální zneužívání dětí, Matthew Falder dostal ještě o rok vyšší trest.

Londýn - Tresty vězení přesahující 30 let vynesly v pondělí britské soudy ve dvou spolu nesouvisejících případech, které se týkaly sexuálního zneužívání dětí a šíření dětské pornografie. V jednom případě šlo o fotbalového trenéra a ve druhém o lektora Birminghamské university.

Soud v Liverpoolu poslal 64letého bývalého trenéra Barryho Bennella za mříže na 31 let poté, co ho uznal vinným v 50 bodech obžaloby ze sexuálního zneužívání dětí. Muž byl usvědčen, že mezi lety 1979 a 1991 zneužil 12 chlapců ve věku od osmi do 15 let.

Polovinu trestu si musí Bennell odpykat ve vězení, zatímco druhou polovinu může strávit podmínečně na svobodě za přísného dohledu policie a probačních úředníků.

Ve druhé kauze se jedná o 29letého Matthewa Faldera, kterého soudce označil za "zvráceného a sadistického" člověka a potrestal ho 32 lety odnětí svobody. Dalších šest let stráví podmínečně na svobodě.

Tento mladý muž vydíral své oběti a byl velmi aktivní při výměně tipů na zneužívání a dětské pornografie na takzvaném temném webu, který je přístupný jen s pomocí speciálního internetového prohlížeče nebo přes utajené internetové adresy.

Falder přiznal vinu ve 137 bodech obžaloby, včetně znásilnění, které se týkaly 46 lidí. Oběti nutil k různým odporným činům, včetně zraňování sebe sama. Svou trestnou činnost páchal po dobu deseti let.