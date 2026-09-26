Dům explodoval po masivním úniku plynu. Trosky vydaly minimálně šest obětí

Počet obětí páteční exploze a následného zřícení budovy v aténské turistické čtvrti Plaka v sobotu vzrostl na šest poté, co záchranáři z trosek vyprostili další čtyři těla. Píší o tom agentury.
Záchranáři v těžké výstroji nalezli ve dvoupodlažní budově těla šesti lidí: čtyř amerických turistů ubytovaných v prvním patře a staršího páru tvořeného Britem a Řekyní, který bydlel ve druhém patře. Oba páry turistů se v pátek odpoledne měly odbavit na aténském letišti, ale nedostavily se.
Na pátrací a záchranné akci se podílelo 30 hasičů a tři psi. Na záběrech jsou vidět trosky rozeseté po ulici a auta poničená padajícími úlomky. Farář nedalekého kostela uvedl, že nedělní bohoslužba se kvůli poškozenému kostelu bude konat pod širým nebem.
Úřady vyšetřují příčinu výbuchu, za nímž podle pátečního vyjádření aténského starosty Charise Dukase stojí zřejmě masivní únik plynu. Exploze podle něj zranila dvě ženy a poškodila sousední budovy, z nichž se lidé museli evakuovat. Hrozí, že objekty budou muset být strženy. Lehké zranění utrpěl také jeden další člověk.
Plaka je historická část Atén ležící na úpatí kopce Akropole, nejnavštěvovanější antické památky v Řecku. Rok před výbuchem upozornila skupina obyvatel této čtvrti městskou samosprávu i provozovatele elektrických a plynových sítí na riziko zkratu nebo úniku plynu.
Požadovala také bezpečnostní cvičení s cílem odhalit případné nedostatky. Jeden z obyvatelů dotčené ulice rovněž několik týdnů upozorňoval na zápach plynu a zpravil o tom úřady, napsala agentura AFP.
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