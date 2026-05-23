23. 5.
Důlní neštěstí v Číně si vyžádalo více než 80 obětí

Nejméně 82 lidí přišlo o život při důlním neštěstí v Číně, nezvěstných zůstává devět osob, uvedla v sobotu agentura AFPs odvoláním na novou bilanci, kterou zveřejnila čínská státní média. Ta jen o chvíli dříve informovala, že páteční výbuch plynu v uhelném dole na severovýchodě Číny si vyžádal více než 50 obětí. Předchozí bilance činila osm mrtvých.

Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval k nasazení všech sil na záchranu pohřešovaných a k vyšetření příčiny nehody. Snímek záchranářů je ze soboty; 23, května 2026.Foto: CTK
Neštěstí se stalo v pátek pozdě večer v dole Liou-šen-jü ve městě Čchang-č' v provincii Šan-si. V podzemí pracovalo 247 dělníků, napsala dříve státní tisková agentura Nová Čína. Uhelný důl Liou-šen-jü se nachází asi 500 kilometrů jihozápadně od Pekingu.

Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval k nasazení všech sil na záchranu pohřešovaných a k vyšetření příčiny nehody. Ti, kdo za nehodu mohou, budou voláni k zodpovědnosti, uvedla čínská agentura. Si podle ní zdůraznil, že všechny regiony se musí z této nehody poučit, zůstat neustále bdělé ohledně bezpečnosti práce a rozhodně předcházet výskytu závažných nehod a katastrof.

Provincie Šan-si s rozlohou větší než Řecko a přibližně 34 miliony obyvateli je známá jako hlavní uhelná provincie Číny. Stovky tisíc horníků tam loni vytěžily 1,3 miliardy tun uhlí, což představuje téměř třetinu celkové produkce Číny.

Asijská velmoc je největším světovým producentem emisí CO2 a největším spotřebitelem uhlí, což je zdroj, který považuje za spolehlivé řešení oproti přerušovaným dodávkám energie z obnovitelných zdrojů.

Bezpečnost v čínských dolech se v průběhu let zlepšila, stejně jako zpravodajství médií o o závažných neštěstích, z nichž mnohé byly dříve zameteny pod koberec. Nehody však v odvětví, kde se bezpečnostní pravidla často plní jen laxně, zůstávají časté. Uhelné doly zaměstnávají v Číně více než 1,5 milionu lidí, dodala AFP.

Do Brna by měli účastníci pochodu dorazit okolo 16:00. Na symbolický poslední kilometr se mají přidat ti, kteří by celý pochod nezvládli, nebo se nemohli připojit už ráno. Všichni okolo 17:00 dojdou na Mendlovo náměstí, kde zapálí svíce za oběti pochodu smrti.
ŽIVĚ Na Pouť smíření vyrazili první lidé. Od památníku počmáraného hákovými kříži

V Brně v sobotu pokračuje sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se letos prvně koná na českém území jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je Pouť smíření z Pohořelic do Brna, která připomíná násilný odsun Němců po 2. světové válce. U památníku V Pohořelicích, který někdo v noci pomaloval hákovými kříži, promluvil například německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.

"Už jsem ho pozval," řekl generální tajemník NATO Mark Rutte k pozvání Zelenského. "Bude tam," dodal.
ŽIVĚ „Už jsem ho pozval.“ Zelenskyj přijede na summit NATO v Ankaře, oznámil Rutte

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Na tiskové konferenci po pátečním zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku to oznámil generální tajemník NATO Mark Rutte. Šéf aliance už v minulosti uvedl, že summit v Ankaře se zaměří hlavně na Ukrajinu a na to, aby zůstala co nejsilnější.

