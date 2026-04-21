„Duchové“ udeřili na ruskou flotilu. Moskvu to může stát miliardy

Ukrajinská rozvědka v Černém moři zaútočila na dvě ruské lodě a podle svých slov je vyřadila z provozu. Škoda má jít do miliard korun. Nejde přitom o jediný úder v blízkosti strategického Krymu.
„První plavidlo, postavené v roce 1988, může přepravit až 500 tun nákladu, včetně obrněných vozidel a vojáků. Druhé, postavené v roce 1975, má nákladní kapacitu až 1000 tun a používá se pro rozsáhlé obojživelné operace,“ zní popis dvou ruských plavidel, který zveřejnil ukrajinský server Euromaidan Press. Obě výsadková plavidla černomořské flotily s názvy 775 Jamal a 1171 Nikolaj Filčenkov plula v Sevastopolském zálivu.
Zde ale na ně v noci na neděli zacílila speciální jednotka ukrajinské vojenské rozvědky, nazývaná taktéž „Duchové“ . Na lodě zaútočili pomocí dronů a podle vyjádření Ukrajinců je obě vyřadili z provozu. Škoda na obou lodích by měla dosahovat až do výše zhruba 155 milionů dolarů, tedy 3,2 miliardy korun.
Během celé akce byl podle Ukrajinců zničen také ruský radarový systém „Podlet-K1“. Podle vyjádření rozvědky se hodnota radarového systému odhaduje zhruba na pět milionů dolarů. Drony údajně také zasáhly sklad pohonných hmot, čímž oslabily logistickou podporu ruských sil na Krymu. Ruská strana se k útoku dosud nevyjádřila.
Nejde ale o jediné ukrajinské údery v okolí Černého moře. Další se odehrál ve městě Tuapse severozápadně od Soči. Zdejší rafinerii minulý týden zasáhly ukrajinské drony. Na hašení následného požáru muselo být nasazeno více než 150 hasičů. „Rafinerie a exportní molo tvoří jeden výrobní komplex společnosti Rosněft na ruském pobřeží Černého moře, asi 550 km jihovýchodně od válečné zóny na Ukrajině,“ dodává ukrajinský server.
ŽIVĚ Maďarsko a Slovensko podpoří půjčku pro Kyjev, pokud poteče ruská ropa, uvedl Macinka
Maďarsko i Slovensko dnes potvrdily, že pokud se obnoví dodávky ruské ropy ropovodem Družba, tak obě země podpoří unijní půjčku pro Kyjev i dvacátý balík sankcí proti Rusku. Po jednání unijních ministrů zahraničí v Lucemburku to uvedl český ministr Petr Macinka.
„To bude zlé. Udělala tu největší chybu.“ Osobnosti českého tenisu se diví Vondroušové
Wimbledonské šampionce z roku 2023 Markétě Vondroušové hrozí za nedodržení antidopingových pravidel až čtyři roky zákazu činnosti. Česká tenistka v prosinci odmítla pustit do svého pražského bytu německou komisařku a neodevzdala vzorek. Podle osobností českého tenisu jde o průšvih, který může mít vážné následky.
ŽIVĚ Írán nemá na výběr. Buď dohoda, nebo nové bombardování, řekl Trump
Americký prezident Donald Trump věří, že Spojené státy z rozhovorů s Íránem vyjdou se skvělou dohodou o ukončení války. Teherán podle něj nemá jinou možnost, než dohodu uzavřít. Šéf Bílého domu zopakoval, že nechce prodlužovat příměří, které má podle něj brzy vypršet. Pokud do té doby strany dohodu neuzavřou, Trump počítá s obnovením bombardování Íránu.
EU se přela o Izrael. Česko odmítá zmrazení asociační dohody, shoda je v nedohlednu
Pozastavení asociační dohody s Izraelem je nyní neprosaditelné, uvedl v úterý v Lucemburku po skončení jednání ministrů zahraničí zemí Evropské unie šéf české diplomacie Petr Macinka. Podobný názor jako Česká republika má podle něj řada dalších zemí. Pokud jde o sankce vůči násilným židovským osadníkům, návrh by neměl být jednostranný, dodal Macinka.
Prvním finalistou poháru je Jablonec, na Mladou Boleslav stačila jediná branka
Fotbalisté Jablonce zdolali Mladou Boleslav 1:0 a po osmi letech jsou ve finále domácího poháru. Semifinále rozhodl v prvním poločase Lamin Jawo. Severočeši budou usilovat o třetí vítězství v soutěži po triumfech v letech 1998 a 2013.