Ukrajinský "Rambo" z Buči. Okupanty podpálil granátometem, zkázu pak natočil na mobil

Důchodce z Ukrajiny žil poklidným životem. Pracoval jako taxikář a občas dobrovolně vozil zásoby ukrajinským vojákům. Když ale 27. února kolem jeho domu v Buči projížděl ruský obrněný konvoj, rozhodl se jednat. Granátometem odpálil nákladní vůz s palivem. Celou situaci si natočil. Jeho rodina v Rusku ale záběry označila za falešné.

Valentyn Didkovskij pochází ze Lvova. V roce 1979 dokončil službu v sovětské armádě a přijel žít ke svým příbuzným do Buči. Chvíli pracoval jako taxikář v Kyjevě, pak provozoval obchod s náhradními díly na auta. "V roce 2013 jsem šel na proevropské protesty na Majdan. Později, v červnu, jsem začal jezdit k vojákům na frontu. Vozil jsem jim munici, jídlo, cigarety. To se jim moc líbilo," popsal Didkovskij.

Když se ale muž v roce 2021 vracel z fronty domů, zažil ostřelování. "Později toho dne jsem byl už téměř doma, když mě ranila mrtvice. Lékaři mi řekli, že už tam nemůžu chodit a být vystaven stresu," vysvětlil důchodce. Po ruské invazi na Ukrajinu chtěl Didkovskij vstoupit do ukrajinské armády. V 64 letech a po mrtvici ale nebyl přijat.

"Třeba to některé z nich zastaví"

Jelikož znal penzista protitankové dovednosti ze sovětské armády, rozhodl se jednat na vlastní pěst. Požádal vojáky v Buči o zbraně. Nakonec ale sehnal zbraň od nedalekých obranných sil v Irpini. S granátometem si 27. února počkal na kolem projíždějící ruský konvoj.

Důchodce běžel k bráně. "Nebyla to ale dobrá pozice. Konvoj byl vzdálený pouhých 30 metrů. Zašel jsem za dům, u plotu byl zaparkovaný přívěs. Potichu jsem na něj vylezl. Kolem projel první obrněný transportér, pak pěchotní vozidlo, další transportér, tank. Najednou jsem zahlédl nákladní auto s pohonnými hmotami a pomyslel jsem si: ‚Třeba to některé z nich zastaví.‘ Vystřelil jsem z granátometu," uvedl Didkovskij.

Ruská část rodiny mu nevěřila

Po zásahu granátem vznikl obrovský požár a chaos. "Je vidět, že i sloup je ohořelý. Hořely všechny stromy, které jsou nyní pokácené. Ti ruští skřeti se nemohli hýbat, protože se palivo rozlilo. Hodil jsem jeden granát tam, druhý sem a třetí tam. Jeden jsem měl ještě v ruce s prstem na kolíku pro jistotu," doplnil čtyřiašedesátiletý veterán.

Celou situaci natočil Didkovskij na mobilní telefon. "Je mi jedno, jestli umřu. Tohle je Buča, sakra. Ukrajinská armáda tu odvedla dobrou práci," říká muž na videu, které později poslal části své rodiny v Rusku. Ta ale záběrům nevěřila a označila je za falešné. Můj bratr jim řekl, aby šli na stejné místo, kam jsme poslali ruskou válečnou loď," popsal důchodce.

Dům Didkovského byl vážně poškozen. Jeho syn a veteráni mu ale pomáhají s jeho obnovou. "Je velmi statečný. Co na to říct? Jsem na něj hrdý," uvedl k otcově zásahu syn veterána. "Putin by neměl ztrácet čas, měl by si vzít léky, jít do svého bunkru a tam shnít k smrti. Pokud jde o Rusy, nechci je na Ukrajině vidět," uzavřel senior.