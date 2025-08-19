Drzá provokace: Rusové se řítili frontou s americkou vlajkou na ukořistěném obrněnci

Na záběrech je vidět americký transportér M113 ukořistěný ruskou armádou a vybavený ochrannými klecemi proti dronům. Na vozidle vlaje americká i ruská vlajka, zatímco projíždí vesnicí Malaja Tokmačka v Zaporožské oblasti na východě Ukrajiny.
Podle ruské státní televize RT, která záběry zveřejnila, video poskytla tanková posádka ze 70. motostřeleckého pluku. Autenticitu záběrů se ovšem nepodařilo nezávisle ověřit.
Propagandistické video se začalo šířit krátce po pátečním summitu na Aljašce mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a kremelským vůdcem Vladimirem Putinem, který Trump popsal jako "mimořádně produktivní".
Andrij Jermak, šéf prezidentské kanceláře Volodymyra Zelenského, označil video za práci ruské propagandy. "Rusové používají symboly Spojených států ve své vlastní teroristické a agresivní válce, v níž vraždí civilisty," uvedl na svém Telegramu.
Transportér M113 se začal vyrábět už v roce 1961 a poprvé byl nasazen během války ve Vietnamu. Přestože jde o starší typ, dodnes patří k oblíbeným vozidlům ukrajinských ozbrojených sil, které jej využívají jako sanitku, pro převoz munice nebo jako vozidlo velitelských štábů.
Podle nizozemského monitorovacího webu Oryx Ukrajina od začátku invaze přišla o 397 těchto vozidel z více než 1600, která jí dodali západní spojenci.