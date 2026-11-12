Drzá loupež jen pár kroků od ministerstva. Lupiči v Paříži vybrali luxusní klenotnictví

Zbraně v rukou, luxusní šperky na dosah a únik na motocyklech. Ozbrojená skupina si ve středu dopoledne troufla na klenotnictví De Beers v samém centru Paříže. Lupiči zmizeli dřív, než je policie dokázala zadržet. Po jejich stopách nyní pátrají kriminalisté.
Přepadení jako z akčního filmu se odehrálo ve středu v 11:15 v druhém pařížském obvodu. Několik ozbrojených mužů vtrhlo do luxusního klenotnictví, kde se zmocnili šperků. Při útoku ukazovali zbraně, žádný výstřel ale nepadl. Poté nasedli na motocykly a z místa ujeli.
Pařížská policie název obchodu oficiálně nepotvrdila. Francouzská média však informovala, že terčem byla prodejna De Beers. Její vlajkový obchod se nachází v prestižní části francouzské metropole, necelých 300 metrů od ministerstva spravedlnosti.
Kolik si lupiči odnesli zatím není jasné. Hodnota ukradených šperků nebyla zveřejněna. Při přepadení nebyl nikdo zraněn a policie po pachatelích intenzivně pátrá. Společnost De Beers na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovala.