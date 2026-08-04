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Zahraničí

Druhý velký požár během dvou týdnů. Francie prověřuje úmyslné založení ohně

ČTK

Vyšetřovatelé vážně zvažují možnost, že lesní požár ve francouzském departementu Var, který začal minulý pátek, byl založen úmyslně. S odkazem na státní zastupitelství o tom v úterý informovala agentura AFP. V oblasti se jedná již o druhý rozsáhlý požár za zhruba dva týdny.

France Wildfires
Hasiči při hašení lesního požáru u obce Blagon na jihozápadě Francie, 29. července 2026.Foto: AP
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Vyšetřování příčiny požáru stále probíhá, uvedlo státní zastupitelství v tiskové zprávě. Požár, který sežehl 1850 hektarů půdy, se již nešíří. I přesto se na jeho hašení dnes podílelo přes 1000 hasičů.

První požár v této oblasti se podařilo zastavit začátkem minulého týdne poté, co spálil na 4500 hektarů půdy. V minulý pátek jižně od místa uhašeného požáru vzplál další.

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Francie zažívá bezprecedentní sezónu lesních požárů. Rozloha spálené plochy již překonala dosavadní rekord z roku 2022. V pondělí úřady oznámily, že v souvislosti s letošními rozsáhlými lesními požáry zadržely 375 osob, z toho bylo 142 nezletilých; 36 lidí bylo uvězněno.

V jihozápadním departementu Gironde plameny pohltily 42 000 hektarů. Jedná se o největší francouzský lesní požár od roku 1949, kdy ve stejném departementu shořelo 50 000 hektarů. Požár se však podařilo minulý víkend dostat pod kontrolu.

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