Druhý velký požár během dvou týdnů. Francie prověřuje úmyslné založení ohně

Vyšetřovatelé vážně zvažují možnost, že lesní požár ve francouzském departementu Var, který začal minulý pátek, byl založen úmyslně. S odkazem na státní zastupitelství o tom v úterý informovala agentura AFP. V oblasti se jedná již o druhý rozsáhlý požár za zhruba dva týdny.
Vyšetřování příčiny požáru stále probíhá, uvedlo státní zastupitelství v tiskové zprávě. Požár, který sežehl 1850 hektarů půdy, se již nešíří. I přesto se na jeho hašení dnes podílelo přes 1000 hasičů.
První požár v této oblasti se podařilo zastavit začátkem minulého týdne poté, co spálil na 4500 hektarů půdy. V minulý pátek jižně od místa uhašeného požáru vzplál další.
Francie zažívá bezprecedentní sezónu lesních požárů. Rozloha spálené plochy již překonala dosavadní rekord z roku 2022. V pondělí úřady oznámily, že v souvislosti s letošními rozsáhlými lesními požáry zadržely 375 osob, z toho bylo 142 nezletilých; 36 lidí bylo uvězněno.
V jihozápadním departementu Gironde plameny pohltily 42 000 hektarů. Jedná se o největší francouzský lesní požár od roku 1949, kdy ve stejném departementu shořelo 50 000 hektarů. Požár se však podařilo minulý víkend dostat pod kontrolu.
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