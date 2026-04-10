Zahraničí

Druhý pokus? Harrisová zvažuje novou kandidaturu na prezidentku Spojených států

ČTK

Bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová přemýšlí nad opětovnou kandidaturou na prezidentku Spojených států ve volbách v roce 2028. V pátek to sdělila na konferenci organizace pro občanská prává National Action Network na newyorském Manhattanu. Informují o tom agentury a americká média.

Bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová. Foto z 10. dubna 2026.
„Mohla bych, přemýšlím o tom,“ odpověděla Harrisová na otázku reverenda Ala Sharptona, zakladatele organizace. „Strávila jsem nespočet hodin v Oválné pracovně, v situační místnosti. Vím, co ta práce obnáší. A vím, co je k ní potřeba,“ řekla demokratka o svém působení na postu viceprezidentky v administrativě prezidenta Joea Bidena.

Biden, který byl prezidentem v letech 2021 až 2025, v červenci 2024 po vlně kritiky kvůli špatnému výkonu v debatě se svým oponentem Donaldem Trumpem ukončil prezidentskou kampaň.

V kandidatuře podpořil svou viceprezidentku Harrisovou. Tu nakonec Trump v listopadových prezidentských volbách porazil a loni 20. ledna vystřídal Bidena v Bílém domě.

V roce 2020 Harrisová neúspěšně v demokratických primárkách usilovala o nominaci na prezidentskou kandidátku. Biden ji následně vybral, aby po jeho boku kandidovala na post viceprezidentky.

Od své předloňské porážky se Harrisová držela spíše v ústraní. Loni oznámila, že se nebude ucházet o post guvernérky státu Kalifornie a rozvířila tak spekulace, že místo toho bude usilovat o prezidentský post v roce 2028.

Ruský prezident Vladimir Putin.
ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla agentura TASS. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům.

FILE PHOTO: Pope Leo XIV's weekly general audience at the Paul VI hall at the Vatican
USA měly vyhrožovat Vatikánu za kritiku války. Papež reagoval neobvykle ostře

Napětí mezi Spojenými státy a Vatikánem se podle zákulisních informací vyostřuje. Zatímco americká administrativa prosazuje stále tvrdší vojenský přístup k mezinárodním krizím, Svatý stolec varuje před nebezpečnou eskalací a podle zjištění Financial Times měly tyto rozpory přerůst až v neobvyklý diplomatický tlak ze strany Washingtonu.

