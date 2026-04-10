Druhý pokus? Harrisová zvažuje novou kandidaturu na prezidentku Spojených států

Bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová přemýšlí nad opětovnou kandidaturou na prezidentku Spojených států ve volbách v roce 2028. V pátek to sdělila na konferenci organizace pro občanská prává National Action Network na newyorském Manhattanu. Informují o tom agentury a americká média.
„Mohla bych, přemýšlím o tom,“ odpověděla Harrisová na otázku reverenda Ala Sharptona, zakladatele organizace. „Strávila jsem nespočet hodin v Oválné pracovně, v situační místnosti. Vím, co ta práce obnáší. A vím, co je k ní potřeba,“ řekla demokratka o svém působení na postu viceprezidentky v administrativě prezidenta Joea Bidena.
Biden, který byl prezidentem v letech 2021 až 2025, v červenci 2024 po vlně kritiky kvůli špatnému výkonu v debatě se svým oponentem Donaldem Trumpem ukončil prezidentskou kampaň.
V kandidatuře podpořil svou viceprezidentku Harrisovou. Tu nakonec Trump v listopadových prezidentských volbách porazil a loni 20. ledna vystřídal Bidena v Bílém domě.
V roce 2020 Harrisová neúspěšně v demokratických primárkách usilovala o nominaci na prezidentskou kandidátku. Biden ji následně vybral, aby po jeho boku kandidovala na post viceprezidentky.
Od své předloňské porážky se Harrisová držela spíše v ústraní. Loni oznámila, že se nebude ucházet o post guvernérky státu Kalifornie a rozvířila tak spekulace, že místo toho bude usilovat o prezidentský post v roce 2028.
Dotační kauza v Brně: soud vzal do vazby viceprezidenta Hospodářské komory
Městský soud v Brně dnes vzal v kauze dotací pro brněnské inovační centrum do vazby viceprezidenta Hospodářské komory ČR Michala Štefla. Další dva aktéry, u kterých státní zastupitelství také navrhovalo vazbu, propustil na svobodu.
ŽIVĚ „Podnikáme reset.“ Trump hrozí Íránu novými údery, pokud mírová jednání selžou
Armáda Spojených států se připravuje na nové údery na Írán pro případ, že mírová jednání s Teheránem v Pákistánu nepovedou k uzavření dohody. Listu New York Post to v pátek řekl americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu s deníkem hovořil nedlouho poté, co viceprezident J.D. Vance odletěl do Islámábádu, kde povede americkou delegaci.
Tečka Radka Bartoníčka: Stýskání po Babišovi u moře. A radost z Daru pro Putina i novorozeněte
Ve svém pravidelném pořadu se redaktor Aktuálně.cz Radek Bartoníček s nadhledem i humorem ohlíží za událostmi nejen české politiky z uplynulého týdne. Tentokrát můžete vidět a slyšet kromě premiéra Andreje Babiše, který odpočíval u moře, také Petra Macinku či Martina Kupku a Petra Fialu z ODS. K vidění je toho ale podstatně více, a to nejen z politiky.
ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla agentura TASS. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům.
USA měly vyhrožovat Vatikánu za kritiku války. Papež reagoval neobvykle ostře
Napětí mezi Spojenými státy a Vatikánem se podle zákulisních informací vyostřuje. Zatímco americká administrativa prosazuje stále tvrdší vojenský přístup k mezinárodním krizím, Svatý stolec varuje před nebezpečnou eskalací a podle zjištění Financial Times měly tyto rozpory přerůst až v neobvyklý diplomatický tlak ze strany Washingtonu.