Drtivý úder střelami Neptun. Ukrajincům se podařil naprosto ojedinělý zásah

Ukrajinské námořnictvo v noci na čtvrtek při útoku na ruské letiště Borisoglebsk ve Voroněžské oblasti zničilo šest modernizovaných bombardérů Su-34M. Úder měl být proveden střelami Neptun. Pokud se rozsah škod potvrdí, půjde o největší jednotlivou ztrátu ruského taktického letectva od začátku války. Jeden letoun stojí v přepočtu zhruba 800 milionů korun. O akci informovalo ukrajinské námořnictvo.
Su-34 patří k hlavním ruským letounům určeným k útokům na pozemní cíle. Může nést až osm tun výzbroje na 12 závěsnících, včetně přesně naváděných střel a klouzavých pum.
Právě klouzavé pumy představují pro ukrajinské jednotky smrtící hrozbu, protože je ruské letouny mohou odhazovat z relativně bezpečné vzdálenosti desítek kilometrů od fronty. Letoun dosahuje rychlosti až 1900 kilometrů v hodině a jeho bojový dolet činí 1100 kilometrů.
Na začátku plnohodnotné invaze v únoru 2022 mělo Rusko podle odhadů přibližně 130 až 140 letounů Su-34. Podle otevřených databází založených na vizuálně doložených ztrátách přišlo do současnosti nejméně o 38 strojů a další byly poškozeny. Ruský průmysl je přitom schopen vyrábět jen přibližně osm až 12 kusů Su-34M ročně.
K incidentu se později vyjádřil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Uvedl, že zasaženo bylo šest letounů, z toho čtyři byly kompletně zničeny a dva jsou vážně poškozeny. Zmínil, že letouny byly připraveny ke startu a naloženy výbušninami, které by terorizovaly civilní populaci. Počet zničených Su-34 a Su-34M od začátku invaze tedy vzrostl přibližně na 44, což dělá zhruba třetinu původní flotily.
V minulosti už Ukrajina provedla několik útoků na ruská vojenská letadla. Nejslavnější byla operace Spiderweb z léta 2025, kdy ukrajinské drony zničily kolem dvaceti ruských strategických bombardérů Tu95, Tu22 a Tu160.
Mohlo by vás zajímat: Nejničivější vlna útoků: Rusové trpělivě ničí ukrajinskou tepnu. Ve hře je i česká pomoc
Prezident nemusí žádat o dovolenou. Expert vysvětluje, jak funguje volno na Hradě
Cesta prezidenta Petra Pavla do Maroka vyvolala otázky, jaká pravidla platí pro dovolené hlav státu. Má prezident stejně jako běžný zaměstnanec nárok na stanovený počet dní volna? A potřebuje ochranku? Dlouholetý hradní protokolář Jindřich Forejt v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, jak dovolené na Hradě fungují a co všechno je třeba zohlednit.
Měli za to, že jen pomáhá hubnout. Vědci u známého léku objevili překvapivou souvislost s rakovinou
Léky na hubnutí už dávno nevzbuzují pozornost jen tím, kolik kilogramů díky nim lidé ztratí. Vědci nyní zkoumají, zda mohou ovlivnit také mnohem závažnější onemocnění. Experimenty na myších i rozsáhlé analýzy zdravotních záznamů žen naznačují překvapivou souvislost s rakovinou prsu. Výsledky otevírají otázku, zda za možným ochranným účinkem stojí samotné hubnutí, nebo ještě jiný mechanismus.
Rok, kdy vymře vaše město. Je blíž, než si myslíte
Víte, kolik žije ve vašem městě lidí? Možná o mnoho méně, než tipujete. Většina českých měst totiž vymírá. Datová redakce Aktuálně spočítala, které se současným tempem vylidní jako první.