"Drtivá a rozhodná pomsta." Řada Íránců dala jasně najevo podporu drsnému režimu

Zatímco někteří Iránci v soukromí slavili smrt náboženského vůdce Alího Chameneího po izraelsko-amerických úderech, další se v sobotu shromáždili na teheránském náměstí Enghelab, kde truchlili a vyjádřili podporu stávajícímu režimu.
Tisíce truchlících se shromáždily v centru íránské metropole po smrti nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, který byl terčem úvodní salvy masivního útoku Spojených států a Izraele na Irán.
Americký prezident Donald Trump po začátku útoku zaslal na své sociální síti vzkaz členům Islámské revoluční gardy ozbrojených sil, že pokud složí zbraně, získají úplnou imunitu a beztrestnost.
„Skvělým hrdým lidem Íránu říkám: Hodina vaší svobody je na dosah. Zůstaňte v úkrytu, nevycházejte z domovů. Venku je velmi nebezpečno, všude budou padat bomby. Až skončíme, převezměte kontrolu nad svou vládou. Bude vaše. Toto je pravděpodobně vaše jediná šance po celé generace,“ napsal Trump.
Islámské revoluční gardy (IRGC) mezitím slíbily „drtivou a rozhodnou pomstu“ a že každý další protest proti režimu bude s jistotou brutálně potlačen.
Není však jasné, jaká je síla rozpolcené vnitřní opozice a zda se někteří členové ozbrojených sil nepřidají na stranu potenciálních povstalců.