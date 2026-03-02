Přeskočit na obsah
Benative
2. 3. Anežka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

"Drtivá a rozhodná pomsta." Řada Íránců dala jasně najevo podporu drsnému režimu

Tisíce truchlících se shromáždily v centru íránské metropole po zabití nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, což byla úvodní salva masivního útoku Spojených států a Izraele.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Zatímco někteří Iránci v soukromí slavili smrt náboženského vůdce Alího Chameneího po izraelsko-amerických úderech, další se v sobotu shromáždili na teheránském náměstí Enghelab, kde truchlili a vyjádřili podporu stávajícímu režimu.

Reklama

Tisíce truchlících se shromáždily v centru íránské metropole po smrti nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, který byl terčem úvodní salvy masivního útoku Spojených států a Izraele na Irán.

A satellite image of a destroyed residence complex belonging to Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in Tehran
Satelitní snímek zničeného rezidenčního komplexu patřícího nejvyššímu vůdci ajatolláhovi Alímu Chameneímu v Teheránu v ÍránuFoto: Reuters

Americký prezident Donald Trump po začátku útoku zaslal na své sociální síti vzkaz členům Islámské revoluční gardy ozbrojených sil, že pokud složí zbraně, získají úplnou imunitu a beztrestnost.

„Skvělým hrdým lidem Íránu říkám: Hodina vaší svobody je na dosah. Zůstaňte v úkrytu, nevycházejte z domovů. Venku je velmi nebezpečno, všude budou padat bomby. Až skončíme, převezměte kontrolu nad svou vládou. Bude vaše. Toto je pravděpodobně vaše jediná šance po celé generace,“ napsal Trump.

Smrt v přímém přenosu. Prezident Trump sleduje ve svém letním sídle Mar-a-Lago úder na íránského vůdce Chameneího
Smrt v přímém přenosu. Prezident Trump sleduje ve svém letním sídle Mar-a-Lago úder na íránského vůdce ChameneíhoFoto: White House

Islámské revoluční gardy (IRGC) mezitím slíbily „drtivou a rozhodnou pomstu“ a že každý další protest proti režimu bude s jistotou brutálně potlačen.

Reklama
Reklama

Není však jasné, jaká je síla rozpolcené vnitřní opozice a zda se někteří členové ozbrojených sil nepřidají na stranu potenciálních povstalců.

Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama