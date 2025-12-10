Zahraničí

Macronová pobouřila feministky. Její "pitomé mrchy" vyvolaly vlnu kritiky

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 1 hodinou
Nejen feministky kritizují první dámu Francie Brigitte Macronovou (72) za to, že na videu označila skupinu aktivistek za “pitomé mrchy”. Macronová tím reagovala na protest hnutí #NousToutes, které v sobotu narušilo vystoupení francouzského komika Aryho Abittana. Ten dříve ve Francii čelil obvinění ze znásilnění. Soud ale případ v roce 2023 přerušil.
Brigitte Macronová
Brigitte Macronová | Foto: Reuters

Vystoupení francouzského komika Aryho Abittana v sobotu přerušily čtyři aktivistky z hnutí #NousToutes. Maskované ženy začaly během jeho představení v Paříži skandovat "Abittan je násilník!"

V roce 2021 komika obvinila 23letá žena, se kterou se několik týdnů stýkal, ze znásilnění. Soudy v roce 2023 vyšetřování případu zastavily pro nedostatek důkazů, píše deník France 24. 

V neděli navštívila představení Aryho Abittana také první dáma Brigitte Macronová se svoji dcerou. Macronová se krátce před začátkem s Abittanem osobně setkala a vyjádřila mu podporu. 

"Mám strach," uvedl s nadsázkou Abittan krátce před začátkem představení.

"Jestli tam budou nějaké pitomé mrchy, vyhodíme je ven," vtipkovala Macronová o aktivistkách, které označila nelichotivým francouzským výrazem "sales connes". 

Uniklé video z incidentu hned v pondělí vyvolalo vlnu kritiky. Feministky ze skupiny #NousToutes začaly nadávku "pitomé mrchy" používat jako hashtag na sociálních sítích. 

Pobouření vyjádřili také někteří francouzští politici a komentátoři, kteří poukazovali na to, že je to právě manžel Macronové, francouzský prezident Emmanuel Macron, který dlouhodobě tvrdí, že rovnost žen je jeho politická priorita. 

"Začali jsme s bojem za práva žen… a končí to urážkami," napsala europoslankyně Manon Aubryová za krajně levicovou stranu France Unbowed. "Je čas, aby Macronovi odešli," dodala v příspěvku na sociální síti X. 

"Jsem šokovaná. První dáma by tohle rozhodně neměla říkat," prohlásila v pondělním interview předsedkyně francouzské strany zelených Marine Tondelierová. Situaci se rychle snažila uklidnit prezidentská kancelář.

"Jediným záměrem paní Macronové bylo uklidnit umělce, který jí před vystoupením řekl, že má strach. V žádném případě to nebyl útok na podstatu protestů. (První dáma) však nesouhlasí s radikálními metodami, které bránily vystoupení umělce," uvedla kancelář. 

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Emmanuel Macron Francie Paříž skandál komik kritika

