Vystoupení francouzského komika Aryho Abittana v sobotu přerušily čtyři aktivistky z hnutí #NousToutes. Maskované ženy začaly během jeho představení v Paříži skandovat "Abittan je násilník!"
V roce 2021 komika obvinila 23letá žena, se kterou se několik týdnů stýkal, ze znásilnění. Soudy v roce 2023 vyšetřování případu zastavily pro nedostatek důkazů, píše deník France 24.
V neděli navštívila představení Aryho Abittana také první dáma Brigitte Macronová se svoji dcerou. Macronová se krátce před začátkem s Abittanem osobně setkala a vyjádřila mu podporu.
Brigitte Macron qualifie de "sales connes" les militantes mobilisées devant le théâtre où se produit un homme qui a été accusé de violences sexuelles.— Clémence Guetté (@Clemence_Guette) December 8, 2025
Les violences, la fameuse « grande cause du quinquennat ». pic.twitter.com/ZktAOJFa4C
"Mám strach," uvedl s nadsázkou Abittan krátce před začátkem představení.
"Jestli tam budou nějaké pitomé mrchy, vyhodíme je ven," vtipkovala Macronová o aktivistkách, které označila nelichotivým francouzským výrazem "sales connes".
Uniklé video z incidentu hned v pondělí vyvolalo vlnu kritiky. Feministky ze skupiny #NousToutes začaly nadávku "pitomé mrchy" používat jako hashtag na sociálních sítích.
Pobouření vyjádřili také někteří francouzští politici a komentátoři, kteří poukazovali na to, že je to právě manžel Macronové, francouzský prezident Emmanuel Macron, který dlouhodobě tvrdí, že rovnost žen je jeho politická priorita.
"Začali jsme s bojem za práva žen… a končí to urážkami," napsala europoslankyně Manon Aubryová za krajně levicovou stranu France Unbowed. "Je čas, aby Macronovi odešli," dodala v příspěvku na sociální síti X.
"Jsem šokovaná. První dáma by tohle rozhodně neměla říkat," prohlásila v pondělním interview předsedkyně francouzské strany zelených Marine Tondelierová. Situaci se rychle snažila uklidnit prezidentská kancelář.
"Jediným záměrem paní Macronové bylo uklidnit umělce, který jí před vystoupením řekl, že má strach. V žádném případě to nebyl útok na podstatu protestů. (První dáma) však nesouhlasí s radikálními metodami, které bránily vystoupení umělce," uvedla kancelář.