Drsná taktika Rusů: chtějí "odpojit" a vylidnit Kyjev. Zelenskyj vyhlásil stav nouze

Prezident Zelenskyj vyhlásil stav nouze v energetice. „Důsledky ruských útoků a zhoršujících se povětrnostních podmínek jsou závažné,“ napsal na svém telegramovém kanálu.
Po útocích ze 13. ledna zůstalo bez elektřiny přibližně 70 % hlavního města. Energetici se snaží škody opravit, ale mrazivé teploty, padající v noci k minus dvaceti, jim to ztěžují a náhradní vybavení dochází. Prezident proto vyhlásil stav nouze v energetice.
„Opravářské týmy, energetické společnosti, veřejné služby a Státní pohotovostní služba Ukrajiny pokračují v nepřetržité práci na obnovení dodávek elektřiny a tepla. Mnoho problémů vyžaduje urgentní řešení,“ napsal Zelenskyj.
„Rusko do toho jde naplno a vynakládá všechny své síly a prostředky na zničení energetického systému,“ uvedl náměstek ministra energetiky Mykola Kolisnyk v komentáři, který zveřejnil server Liga.net. Státní provozovatel rozvodné sítě Ukrenergo uvedl, že cílem moskevských sil je „odpojit město“.
„Rusové se snaží odříznout město a donutit lidi k odchodu z Kyjeva,“ popsal Vitalij Zajčenko, generální ředitel Ukrenergo, deníku Kyiv Independent s tím, že v noci Rusové zasáhli několik rozvoden. „Máme informace, že Rusko je připraveno zahájit další vlnu útoků řízenými střelami,“ dodal.
Ukrajina čelí chronickému nedostatku elektřiny při mrazivých teplotách, které by v příštích dnech měly klesnout až na minus 22 stupňů Celsia. K nejnovějšímu útoku došlo pouhé čtyři dny po posledním rozsáhlém ruském útoku na civilní infrastrukturu.
Podle novinářů listu Kyiv Independent, kteří situaci sledovali přímo na místě, otřásly ukrajinskou metropolí výbuchy balistických raket 13. ledna kolem 1:10 místního času. Další výbuchy byly slyšet také kolem půl deváté ráno.
Rusové chtějí odříznout Kyjev
Předměstí Kyjeva Buča, Hostomel a Irpiň údajně zůstala po ruských útocích bez elektřiny a tekoucí vody. Ukrenergo musela zavést prostředky pro nouzové výpadky elektřiny v Kyjevě a částech Kyjevské oblasti.
DTEK, největší soukromá energetická společnost na Ukrajině, uvedla, že její tepelná elektrárna se znovu ocitla pod útokem a v důsledku toho došlo k poškození zařízení v areálu. Společnost poznamenala, že šlo o osmý úder na její tepelné elektrárny od října loňského roku.
Supermarketové řetězce Novus a Silpo oznámily, že kvůli energetické krizi uzavřou některé obchody v hlavním městě. Později 13. ledna kyjevské úřady uvedly, že elektrickou tramvajovou dopravu ve městě nahradí autobusy.
Podle ukrajinského letectva Rusko odpálilo 18 balistických raket, sedm řízených střel a 293 dronů typu Šáhed. Terčem útoků se stala také energetická infrastruktura v Charkovské, Záporožské a Dněpropetrovské oblasti. Kombinovaný útok raketami a drony na předměstí Charkova zabil nejméně čtyři lidi a dalších šest zranil, oznámily regionální úřady 13. ledna.
Rusko zahájilo už 9. ledna masivní raketový a dronový útok, při kterém zahynuli v Kyjevě čtyři lidé a 24 dalších bylo zraněno. V důsledku toho zůstalo ukrajinské hlavní město bez elektřiny, topení a tekoucí vody, a to právě v době, kdy se blížily nejchladnější zimní dny.
Bezprostředně po útoku zůstalo bez elektřiny přibližně šest tisíc budov ve městě. Podle kyjevského starosty Vitalije Klička bylo k 12. lednu bez elektřiny asi 800 obytných budov, zatímco pracovníci se snaží obnovit dodávky elektřiny.
„Možná to nebyl nejhorší útok, ale je to nejhorší dopad, jaký jsme kdy zažili. Ve srovnání se všemi předchozími zimami je současná situace nejhorší,“ řekla deníku Kyiv Independent Olena Pavlenko, prezidentka kyjevského think-tanku DiXi Group zaměřeného na energetiku.